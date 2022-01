Az idei év második hétvégéjén soha nem látott teljesítményről szóltak a hírek a Walt Disney csoporttal kapcsolatban: ezúttal azonban nem egy új mozifilm debütálásáról, vagy Disney+ előfizetőinek számáról volt szó, hanem egy páratlan sportteljesítményről.

2022-ben huszonkilencedik alkalommal rendezték meg a Disney Maratont, a helyszín pedig természetesen az orlandói Disneyland, illetve annak környéke volt. A hírekbe azonban nem az esemény különlegessége miatt kerülhetett be a Disney, hanem egy Brittany Charboneau nevű amerikai futó kapcsán, aki a négynapos eseményen egymást követő napokon megnyerte az 5-, 10-, 21- és 42 kilométeres távokat is. A versenyen évek óta létezik ez az őrült kihívás (Dopey Challange), hogy fusd le a négy különböző távot a versenysorozat egymás utáni négy napján. Arra azonban eddig nem volt példa, hogy valaki nemcsak teljesítette a négy távot, de mindegyiken elsőként szakította át a célszalagot. Ráadásul a cégnek külön jó reklámot jelentett, hogy a denveri futónő minden távon valamelyik híres Disney karakter öltözetét, vagy jellegzetességeit jelenítette meg ruházatában.

A hírnek természetesen nem a sport értékét érdemes kiemelni ebben a rovatban, inkább azt, hogy alig telt el egy hét az új évből, de a Disneynek sikerült bekerülni a médiába. Ami miatt ez fontos lehet, hogy az utóbbi időben inkább negatív hírek kapcsán sikerült ez számukra, most viszont a 2022-es évre kialakult optimista várakozást is megalapozhatja a sok megjelenés, bár ahogy eddig is, ezekből sok függ a vírushelyzet alakulásától. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy már egyre kevésbé vállalják be a lezárásokat az országok, hiszen nem akarják tovább nehezíteni a gazdasági szereplők helyzetét. A Walt Disney számára fontos a bevételek szempontjából a szórakoztató parkok működése, és ez az, amiben az idei év nagyot hasíthat az előző évekhez képest.

Emellett az sem elhanyagolható, hogy az alig több mint két éve indult Disney+ streaming szolgáltatás már 118 milliós előfizetői bázist tudhat maga mögött, amivel feljött a harmadik helyre a Netflix és az Amazon mögé,

miközben növekedési lendületben még mindig a legerősebb lehet a számos kizárólagosságot biztosító kínálatával.

Végül, de nem utolsó sorban a bevétel és profit növekedés terén is pozitív év jöhet a cég számára, hiszen több elemző is kétszámjegyű bővülésre számít idén mindkét fontos pénzügyi kategóriában. Az elemzői előrejelzések alapján, több mint 75 százaléka a várakozásoknak vételre teszi a Walt Disney részvényeit, ami átlagosan 193 dolláros célárat jelent, szemben a mostani 160 dollár alatti értékkel.

Ha technikai megközelítésben vizsgáljuk a részvény árát, akkor is van ok az optimizmusra, hiszen a novemberben indult nagyobb korrekció az év utolsó két hetében látványos fordulatot vett és az emelkedő tendencia ma már több mutatóval is megerősíthető. Brittany Charboneau mellett tehát a Walt Disney részvényesei is nagyot futhatnak 2022-ben.