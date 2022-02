Összesen 440 millió forintos, az áfát is tartalmazó áron hirdette meg eladásra három vállalati üdülőjét a Rába Járműipari Holding – derül ki az Elektronikus Aukciós Rendszer adataiból. A győri nagyvállalat megbízásából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) töltötte fel a rendszerbe az ingatlanok leírását, magukra az aukciókra március 1-3. között kerül sor.

A cég balatonszemesi, Táncsics Mihály út 2. szám alatti, a Kistücsök étterem és a Latinovits-emlékház közelében található, több mint egyhektáros ingatlanát, amelyen hat fa- és téglaház áll, 231,14 millió forintos áron kiáltják ki. Míg a Siófok-Sóstó horgásztó mellett, a Kazinczy Ferenc utca 14. szám alatt található 5322 négyzetméteres másik eladó üdülőtelep licitje 168,9 millió forintról indulhat.

Végül 40 millió forint a becsértéke a fehérvárcsurgói víztározó menti üdülőövezetben, az Aranyhegy dűlőn található ingatlannak, amely egy 8799 négyzetméteres telekből, valamint három négyszemélyes faházból és egy közösségi helyiségként használt üdülőépületből áll.

A Rába egyébként tavaly szintén az Elektronikus Aukciós Rendszeren keresztül és az MNV közreműködésével értékesítette a győri belvárosban lévő hotelingatlanát.

Nagy-György János, a KBC Equitas részvényelemzője összességében pozitív folyamatnak tartja az ingatlanportfólió rendezését, hiszen így kvázi holttőkéjéből a termelésbe irányíthat némi likviditást a konszern.

Erre pedig annál is inkább szükség lehet, mert az elemző szerint meglehetősen küzdelmes negyedévet zárhatott december végén a holding. Az utóbbi hónapokban is folytatódhatott ugyanis az energia, az alapaanyagok – kiemelten az acél –, valamint a munkaerő drágulása is, ezért vélhetően semmit sem csillapodott az iparágat sújtó költségoldali nyomás. A Rába menedzsmentjének nyilatkozata szerint ugyanakkor a vállalat csupán 3-6 havi csúszással tudja áraiban érvényesíteni kiadásainak megemelkedését, ezért az üzemieredmény-marzs alacsony maradhatott.

Fotó: VG

Amellett a globális csiphiány, valamint a szállítási idők meghosszabbodása is akadályozta a termelést és értelemszerűen az értékesítést is. Utóbbi amúgy sem volt könnyű helyzetben, hiszen az egész európai járműpiac – a Rába legfontosabb piaca - hónapok óta zsugorodik. A cégcsoportot a személyautó-értékesítés problémái is érintik, lévén ebben a szegmensben is jelen van beszállítóként.

A Rábánál esetleg pozitív meglepetést okozhattak a honvédségi megrendelések, amiről majd a február 23-án megjelenő gyorsjelentésből tájékozódhatunk. A jövőre nézve pedig kedvező hatással lehet a holdingra, ha a tervek szerint hazánkba települő orosz Kamaz alkatrész-beszállítójává válhat - tette még hozzá Nagy-György János.