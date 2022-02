India legnagyobb tőzsdéjének, a National Stock Exchange (NSE) egykori vezetője, Chitra Ramkrishna rendhagyó tanácsadót választott magának – olvasható a Reuters írásában. Az üzletasszony döntéseit egy állítólagos himalájai, spirituális jógi tanácsai irányították az ország értékpapírfelügyeletének (SEBI) vizsgálata szerint.

Ramkrishna gurujával olyan bizalmas adatokat is megosztott, mint a tőzsde pénzügyei, üzleti tervei vagy épp az igazgatótanács napirendje. A szabályozó által kiszabott büntetés indoklása nyilvánvalóvá teszi, hogy elfogadhatatlan a bizalmas információk ennyire laza kezelése. Az értékpapírpiac a közeljövőben kíván maga is a tőzsdére lépni (IPO), ám a mostani döntés nem csak Ramkrishnát, de a börzét és más vezetőket is elmarasztal a hiányosságok miatt.

Fotó: Dibyangshu SARKAR / AFP

Az üzletasszony ugyan 2016-ban, személyes okokra hivatkozva otthagyta az NSE-t, ám enne ellenére a piaci bevezetés 2017-es terve sem sikerült. Az NSE ellen több vádat is megfogalmaztak, az elmúlt években a vezetés hibái miatt, ezek között volt például az, amikor

a tőzsde a magas frekvenciájú, algoritmusokkal kereskedő cégnek biztosított lehetőséget szervereinek a platforméval közös elhelyezésére.

Három éves vizsgálat után a SEBI több mint 90 millió dollárra és az értékpapírpiacokon történő tőkebevonás hathónapos tilalmával büntette a kereskedési platfomot 2019-ben, mely ellen az NSE fellebbezett és újabb IPO kérelmet nyújtott be. A vizsgálat során derült fény arra is, hogy Ramkrishna rendszeresen küld e-maileket egy ismeretlennek. A vezető kérdésekre válaszolva az ismeretlent spirituális erőként írta le, akinek a tanácsait már 20 éve hallgatja meg. Éppen ezért az üzletasszony szerint az információk megosztása sem számít a bizalom megsértésének.

A SEBI döntése szerint azonban a feltételezés, hogy a szenzitív információk – mint például az osztalék hozamok, üzleti tervek vagy az alkalmazottak értékelése – megosztása nem okoz kárt abszurd. Fény derült arra is, hogy

a guru egy, Ramkrishna közvetlen tanácsadójaként működő középvezető kinevezésében is kulcsszerepet játszott, noha annak semmilyen tőkepiaci tapasztalata nem volt és a dokumentációval is problémák voltak. Ráadásul mindezért az NSE rangidős tisztviselőinél magasabb fizetést is kapott.

A szabályozó szerint valójában a spirituális guru irányította a tőzsdét, bábként használva csupán az üzletasszonyt, akinek 30 millió rúpiás (több mint 125 millió forint) büntetést kell fizetnie és három évig nem érintkezhet a börzével és annak közvetítőivel. Ugyanakkor az igazgatótanács tagjai is mulasztást követtek el, így az NSE is 20 millió rúpiás (több mint 80 millió forint) bírságban részesül és hat hónapig nem indíthat új terméket sem.

A mumbai tőzsdét a kilencvenes évek elején indította több üzleti vezető a Bombay Stock Exchange (BSE) vetélytársaként. Köztük volt Ramkrishna is, aki 2009-től ügyvezető igazgató, 2013-től vezérigazgató volt a cégnél.