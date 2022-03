Napok óta remekelnek az Opus-részvények a tőzsdén, a kereskedés volumene is a megszokott feletti. Hétfőn délutánig 500 millió forint feletti forgalommal 12 százalékkal, 220 forint fölé emelkedett az árfolyam, miközben tíz nappal korábban 152 forinton is járt a kurzus, így e rövid idő alatt 45 százalékot javítottak a holdingcég papírjai. Az év elejétől pedig 7 százalékos az árfolyam-növekedés.

Az Opus-részvények mozgása az orosz-ukrán krízis ideje alatt a szokásosnál is nagyobb volatilitást mutat – fogalmazott a VG kérdésére Török Lajos, az Equilor vezető elemzője, negatív piaci hangulatban az Opus-papírok ára a BUX-nál nagyobbat esett, most pedig épp a fordítottja, felülteljesítés jellemző. Az Opus részvényeket vagy ez elmúlt napokban ugyancsak remek teljesítményt bemutató Waberer’s papírokat annak tudatában is érdemes vizsgálni, hogy a magyar részvénybefektetésekkel szemben a befektetők elvárt hozama magasabb, vagyis a vállalatok jövőbeni pénzáramából azok jelenértéke kiszámításához magasabb diszkontrátát alkalmaznak.

Fotó: Shutterstock

„Azt nehéz megállapítani, hogy az Opus-részvényeket kizárólag magánszemélyek vásárolják-e az elmúlt időszakban, amikor azonban 400-500 millió forint fölé emelkedik a napi forgalom, megnő az esélye, hogy egy kisebb befektetési alap is bevásárol” – mondta Török Lajos. Az Opustól a következő napokban nagy horderejű bejelentés, amely indokolttá tehet egy ekkora mértékű árfolyamemelkedést, nem várható.

Az Equilor célára 353 forint, amely 60 százalékos prémiumot takar a jelenlegi piaci árhoz képest. Az elemzői ajánlás vétel.

Ugyancsak átlag feletti forgalomban kereskedtek hétfőn a Waberer’s részvényekkel, 8 százalékos árfolyamugrás mellett. A fuvarszervező társaság papírjai már pénteken is remekeltek, azok után, hogy negyedik negyedéves eredmény felülmúlta a várakozásokat, a Concorde elemzője pedig jelezte, indokolatlanul alulértékeli a piac a céget. Az elmúlt 10 nap során az árfolyam egyharmadával emelkedett. Az idei évre a Waberer’s menedzsment – hangsúlyozva, hogy direkt kitettségük nincs az orosz-ukrán háborúra – a tavalyi árbevétel megismétlését tűzte ki célul, s az üzleti eredmény (EBIT) soron is a 2021-es teljesítmény megismétlése a reális cél a részükről a geopolitikai, munkaerőpiaci, ellátási láncokkal kapcsolatos kockázatok ismeretében. A változatlanul 3400 forintos elemzői célár (vételi ajánlás mellett) eléréséig még akár 45 százalékkal nőhet a Waberer’s papírok árfolyama.