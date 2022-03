Bomba hír a keleti parton, hogy az Uber Technologies az összes New York-i sárga taxit felveszi az alkalmazásába. Jól jár az Uber, mert enyhül a kínzó sofőr hiány. Jól járnak a sárga taxik, mert olyan utasokhoz jutnak, akiket eddig el sem értek. És az utasok is jól járnak, mert mérséklődnek a viteldíjak.

A szövetség azért is meglepő, mert a online utasmegosztó cégek és a hagyományos taxi társaságok legnagyobb csatatere éppen a New York-i piac volt. Nem véletlenül mondta Andrew Macdonald , az Uber globális mobilitási vezetője:

ez a legmerészebb húzásunk, amit valaha megléptünk.

Az ügylet részeként a New York City Taxi and Limousine Commission licence-vel rendelkező társaságok integrálják taxiküldő alkalmazásaik szoftvereit az Uber platformmal. A város 14 ezer sárga taxija használja a Creative Mobile Technologies és a Curb Mobility által üzemeltet applikációkat. A két cég lehetővé teszi a bankkártyás fizetést a taxikban, s az időjárást, a híreket és a hirdetéseket megjelenítő képernyőket is elhelyeznek a sárga taxikban.

Fotó: Shutterstock

Az utasok nagyjából ugyanannyit fognak fizetni a sárga taxiban, mintha az Uber X vinné őket.

A sárga taxis sofőrök ugyanannyit vagy többet kereshetnek egy Uber-utazáson, az utazás jellegétől függően. A New York-i Uber-sofőröktől eltérően a taxisok már az utazás előtt látni fogják a várható bevételeiket, s visszautasíthatják azokat az utazásokat, amelyekről úgy gondolják, hogy nem érik meg a fáradságot - mondta az Uber képviselője. .

A tervek szerint az Uber és taxipartnerei csökkentik a New York-i viteldíjat. Ám a szövetkező cégek egyelőre nem közölték ennek pontos mértékét.

Az Uber részvényei 5 százalékkal 34,70 dollárra emelkedtek szövetség hírére. A rivális Lyft csak 1,43 százalékkal került feljebb.

Elemzők emlékeztetnek, hogy sok országban szakszervezetek és a nagy taxitársaságok lobbistái álltak az Uber alkalmazást betiltó bírósági ügyek mögött.

A szabályozó hatóságok sok országban felléptek az Uber alkalmazotti modellje ellen.

Most ellenben úgy tűnik, hogy az Uber számára a szövetség révén épp a hagyományos taxik jelentik a növekedés újabb hullámát.

2025-re az Uber a világ összes taxiját bevonná az online az alkalmazásában. A menedzsment szerint, talán őrülten ambíciózus ez a terv, de lehetséges.