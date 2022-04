A Google anyavállalata az első negyedévben a tavalyinál, 23 százalékkal nagyobb 68,01 milliárd dolláros bevételről számolt be, ez azonban ezúttal elmaradt a Refinitiv elemző konszenzusában szereplő 68,10 milliárd dollártól.

Megjegyzendő, hogy az elemzők a pandémia kitörése, azaz 2020 első negyedéve óta rendre alulbecsülték az Alphabet bevételszerző képességét, amit azonban most, ha csak minimális, 99 millió dolláros különbséggel is, de jól tippeltek meg.

Fotó: Shutterstock

A globális piacvezető kereső- és videohirdetési szolgáltató üzemieredmény-szinten 30 százalékkal fejelte meg a tavalyi mutatóját, és 20,09 milliárd dollárt tüntetett fel ezen a soron. Az adózott eredmény viszont 16,44 milliárd dollár volt, ami 8,5 százalékos visszaesést takar. Az egy részvényre eső profit (EPS) a bázisidőszak 26,29 dollárjáról 24,62 dollárra mérséklődött, ami rosszabb a Wall Street 25,76 dolláros elemzői várakozásánál.

A Google és a hozzá tartozó YouTube videomegosztó hirdetési bevételeire ezúttal sem lehetett különösebb panasz, az 54,66 milliárd dollár gyakorlatilag tízmilliárd dollárral nagyobb az egy évvel korábbinál, a bővülési dinamika 22,3 százalékos. Az elemzők százmillióval kevesebb reklámbevétellel kalkuláltak. Lényeges elmaradás az egyéb szolgáltatások részterületnél volt, amely az alkalmazások, hardverek és előfizetéses eladásokat öleli fel: ide 6,81 milliárd folyt be, szemben 7,3 milliárdos dolláros prognózistól.

A felhőszolgáltatással sem volt gond, a Google Cloud 4,05 milliárdról 5,82 milliárd dollárra gyarapította bevételeit. A beruházásigényes Cloud üzletág még nem tart ott, hogy nyereséget termeljen, ott már az is eredmény, hogy a tavalyi első negyedév veszteségét 43 millióval 931 millió dollárra sikerült mérsékelni. Az apadó nyereségért költségek elszállása a felelős, ezen a soron a bázisidőszakánál 5,5 milliárd dollárral magasabb, 29,6 milliárdos tétel szerepel.

Fotó: Shutterstock

Az inflációs nyomás alól az Alphabet sem tudta kiszabadítani magát, a beszállítói és logisztikai problémákon sem tudtak túllendülni, finanszírozásuk is megdrágult az emelkedő kamatkörnyezetben. Ráadásul a cég kisvárosnyi embert vett fel, alkalmazottainak száma egy év alatt 140 ezerről 164 ezerre bővült. Az Insider Intelligence prognózisa szerint a Google dominanciáját az online hirdetési piacon komoly veszély egyelőre nem fenyegeti, de az olyan feltörekvő riválisokra, mint a kínai ByteDance tulajdonában lévő TikTok videomegosztóra azért illene figyelniük.

A Google piaci részesedése 29 százalékos lehet az idén, s ezzel zsinórban a tizenkettedik évben kerül a fejére a korona. A teljes online reklámtorta aktuális méretét 602 milliárd dollárosra becsüli az Insider Intelligence.

Az Alphabet az idén nem szédíti meg a befektetőket, részvényárfolyama a gyorsjelentés publikálásáig 17 százalékkal esett, igaz bőven maradt még a pandémia kitörése óta felhalmozott 90 százalékos tartalékból. A kevés jó hír egyike egyébként az volt, hogy a cég 70 milliárd dollár értékű részvény-visszavásárlási programot hirdetett, ezzel egyszersmind kibővítve az utóbbi két évre engedélyezett és fel is használt, 81 milliárd dolláros keretet.

A Google ellen továbbra is számos per és trösztellenes vizsgálat van folyamatban, ezek mind kockázati tényezőt jelentenek. Kérdéses még az is, hogy megkapja-e a versenyhatósági engedélyt a kiberbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó Mandiant 5,4 milliárd dolláros felvásárlásához. Ha ez meglesz, a Mandiant még az idén csatlakozhat a Google Cloud portfóliójához.

Fotó: Shutterstock

Ruth Porat pénzügyi igazgató elemzői tájékoztatóján szólt az oroszországi helyzetről, a háborúnak az Alphabetet érinti anyagi hatásait viszont nem számszerűsítette. Az orosz piacon a YouTube nem vesz fel hirdetéseket, ami kétségtelenül negatívan érinti a társaság reklámbevételeit a jövőben is, mint ahogy az is, hogy a Google is korlátozta tevékenységét az oroszoknál. Porat annyit elárult, hogy az orosz piac tavaly az Alphabet bevételeinek egy százalékát szolgáltatta, azaz 2,6 milliárd dollár körüli összeg származott onnan.