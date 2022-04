Új szabályozásokat jelentett be Gibraltár a kriptovalutákkal kapcsolatosan – írja a CNBC. A lépés célja megakadályozni a piacok manipulációját és a bennfentes kereskedelmet a gyorsan változó szektoron belül.

A brit korona fennhatósága alá tartozó terület hatóságai a szabályozott kriptovállalatoknak küldött üzenetükben azt írják, hogy a cégeknek fel kell lépniük az árak, a likviditás és a piaci információk manipulálásával, tisztességtelen befolyásolásával és minden a piac integritását romboló befolyásolással szemben.

A helyi pénzügyi szabályozó részéről Albert Isola kiemelte, hogy Gibraltár 2018-ban az elsők között kezdte meg az ezen eszközökhöz tartozó jogi keretrendszer kiépítését és most elsőként tesz lépéseket a piac integritásának megőrzése érdekében is. Elmondta azt is, hogy

az iparágon belüli nemzetközi szabványok segíthetik a kriptoeszközök terjedését is.

Fotó: Sputnik via AFP

Noha Gibraltár főként mint kikötő és turista célpont híres, számos más iparág számára is fontos központot jelent. Ezek között vannak a pénzügyi szolgáltatások és a szerencsejáték is, így nem meglepő, hogy a kettő kombinációját jelentő digitális fizetőeszközök szabályozásával igyekszik ezen a téren is az élmezőnyben maradni.

A spanyol határon található brit tengerentúli terület számos kriptotőzsdének és más iparági cégnek is otthont ad, köztük az FTX-nek, a Huobinak vagy a Peter Thiel által támogatott Bullish-nak, de ellátogattak a területre a Binance vezetői is, igaz ők nem szereztek licenszt.

A gibraltári tőzsdét pedig felvásárolta a blokklánccal foglalkozó Valerum, ami az első szabályozott piac szeretne lenni, ahol részvényeket és kriptókat is lehet adni-venni. Hasonló célokat fogalmazott meg a svájci SIX Swiss Exchange is, míg a mostani szabályok megelőzik a nagy nemzetközi gazdaságok hasonló lépéseit, amik szintén szeretnék szorosabbra húzni a gyeplőt a digitális pénzek körül.

Az ország, mely sokáig adóparadicsom hírében állt és kedvező adókörnyezete hatására számos brit szerencsejáték cégnek is otthont adott, az utóbbi időben azonban szabadulni igyekszik eme hírnevétől. Miután az ország Nagy-Britanniával az adók terén is együttműködésbe kezdett, Spanyolország tavaly le is vette a területet az adóparadicsomok listájáról.