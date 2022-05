Új funkciót vezet be a Netflix, amely a kisgyerekek számára nyújt segítséget az új műsorok felfedezésében – számolt be róla a The Verge. Ez a bővítmény lényegében a Netflix "Play Something" gombjának gyerekeknek szóló változata.

A világ egyik legnagyobb streamingszolgáltatója a tévékészülékeken világszerte egy kérdőjellel ellátott, csillogó ikont fog elhelyezni, ami a gyerekek profiljának kedvencek sorában, jól látható helyen szerepel majd.

Kattints a csillogó, rejtélyes dobozra, és fedezz fel egy számodra eddig ismeretlen világot

– mutatta be a funkciót Twitter-bejegyzésben TJ Marston, a Netflix gyermek- és családi termékinnovációs igazgatója.

A Netflix mindent megtesz annak érdekében, hogy már a legkisebbeket is platformjára szoktassa. A profil újratervezésével, a korhatáros tartalmakra szűnt Top 10 műsorral, valamint egy TikTok-stílusú hírfolyammal is a gyermekek kedvében akar járni.

Játékosabbá tenné a tévézés élményét a gyermekek számára a Netflix. A streaming-szolgáltató azt várja a most bemutatott "mágikus doboz"

Fotó: RICCARDO MILANI

A vállalat a közelmúltban megvásárolta Roald Dahl gyerekkönyvíró életművének jogait, ugyanakkor egyes hírek szerint a Netflix több animációs projektet is leállított.

Az új, „titokzatos doboz” funkció segíthet a gyerekeknek abban, hogy a Netflixen található rengeteg gyerekeknek szóló tartalom között találjanak valami új, számukra és érdekes néznivalót. Hasonló funkció már van a streaming platformon, a „Play Something” gomb ugyanezt a célt szolgálja.

A Netflix legutóbbi eredménybeszámolója rávilágított arra, hogy tíz év után először veszített előfizetőket. A vállalatnál leépítések is történtek idén. Még áprilisban elbocsátotta a cég a Tudum rajongói oldalának dolgozóit, a héten pedig további 150 alkalmazott és több tucat vállalkozó elbocsátását jelentette be a vállalat.