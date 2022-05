Közzétette első negyedéves jelentését a Pfizer, a bevételi és profitadatok is felülmúlták a várakozásokat. Nagyot nyert a társaság a koronavírus elleni oltóanyag-értékesítésen, a Comirnaty-forgalom 13 milliárd dollár volt a január–március időszakban, s ehhez további 1,5 milliárddal járult hozzá a terápiás Covid-készítmény, a Paxlovid.

Csak önmagában az oltóanyag-eladások a teljes negyedévi – 25,66 milliárd dolláros – árbevétel felét tették ki. A bevételi soron elemzők egyébként 24,1 milliárdra számítottak, s az egy részvényre jutó 1,62 dolláros korrigált eredmény (EPS) is felülmúlta az 1,49-ról szóló várakozásokat. A negyedév árbevétele 77 százalékkal lett magasabb, mint 2021 azonos időszakában, a nyereség pedig 61-gyel, ami 7,8 milliárd dollárra emelkedett.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A New York-i székhelyű gyógyszermulti azt is bejelentette, egy a számviteli politikában történt változás miatt minimális mértékben lefelé módosítja éves profittervét: az eddigi 6,35–6,55 dolláros EPS helyett 6,25–6,45 az irányadó. A társaság várakozása szerint az oltóanyag-eladásokból az év egészében 32 milliárd dollár folyhat be, a Paxlovidból pedig 22 milliárd, vagyis utóbbiban lát jelentősebb felfutási lehetőséget a gyógyszergyártó.