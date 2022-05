Átmeneti megbicsaklást okozott csak a Burberry életében, hogy múlt év végén távozott a patinás brit luxus divatruházati társaság éléről Marco Gobbetti. Az olasz vezérigazgató öt éven át menedzselte és megmentette az elszürküléstől a Burberryt, amelyet a luxusipar magasabb szintjére navigált, Kínát állítva növekedési stratégiájának fókuszába.

Fotó: SOPA Images

Vezetése alatt 35 százalékkal erősödött a részvényárfolyam, amely tíz százalékot zuhant tavalyi lemondásának hírére. Gobbetti lerakta az alapokat, majd „alább adta” azzal, hogy a felöltők, kardigánok világából a lábbelikre váltott. Igaz, ott is a luxusminőségre, hiszen a Salvatore Ferragamo irányítását vette át, amely 2,7 milliárd eurós piaci értéket képvisel, negyedannyit, mint a Burberry.

A helyére márciusban érkezett Jonathan Akeroydnak sok köze már nem volt az üzleti év utolsó, márciussal zárult negyedévének teljesítményéhez, számára a kihívás most a Covid-járvány szorításában szenvedő kínai piac újraélesztése lesz, ott tevékenységük 40 százalékát érintették a lezárások, emiatt negyedéves forgalmuk 13 százalékkal esett vissza az összeladásokból 30 százalékkal részesedő országban.

Akeroyd a Gobbetti vonalat követi, stratégiai változásokat nem jelentett be, fél év türelmi időt kapott ahhoz, hogy belerázódjon szerepkörébe és tovább növelje a piros-fekete kockás és TB monogramjáról ismert Burberry-termékek globális forgalmát. Ami a lezárult negyedévben a kínai korlátozások ellenére sem alakult rosszul, hiszen a bevétel az egy évvel korábbihoz képest 23 százalékkal, 2,83 milliárd fontra nőtt, az üzemi nyereség pedig 38 százalékkal 523 millió fontra ugrott.

A Burberry az áprilistól indult üzleti évére 7-9 százalék közötti forgalombővülést vár, ennek teljesülése elsősorban a kínai piac remélt felpattanásától függ. A cég három oroszországi üzletét is bezárta – közte a Vörös téren lévő elit szalonját is – és távozott, miután a nemzetközi szankciók ellehetetlenítették működését. Ezt előre megérezték a befektetők is, az árfolyam 20 százalékot omlott invázió első napjaiban. Cég azonban Kína-függő, az orosz piac elvesztése nem érinti érzékenyen. Épp úgy, ahogy a Burberry vastag pénztárcával rendelkező törzsközönsége sem érzi meg az inflációs nyomásra végrehajtott sorozatos áremeléseket.