A Fed váratlanul optimista hangvételű bejelentéseinek látványos hatása volt a dollár piacán, a zöldhasú jelentős veszteségeket könyvelt el az ázsiai devizákkal szemben magyar idő szerint csütörtökre virradóra.

Fotó: sorendls / Getty Images

A dollárindex közel két évtizedes csúcsról 0,9 százalékot esett 102,45-re, ezzel szembe az euró 1 százalékkal erősödött 1,0613-as szintig, de a japán jen is erőre kapott, 130 közelébe kúszott fel az árfolyam a dollárral szemben. Az angol font több mint 1 százalékkal 1,2637-ig erősödött a dollárral szemben, ám a Bank of England (BOE) közelgő kamatdöntése továbbra is nyomás alatt tartja az árfolyamot, pedig a piac 25 bázispontos szigorítást áraz.

Az elemzők arra számítanak, hogy a BOE héja hangvételű üzenetet küld a piacnak, enyhítse a energiaárak megugrásának a gazdaságra gyakorolt negatív hatásait.

Egy szigorúbb hangvételű bejelentés ugyanakkor lendületet adhat a fontnak, amely így pillanatok alatt ledolgozhatja a dollár elmúlt heteken felhalmozott előnyét- vélik a szakértők.

A nemzetközi befektetői hangulat javulás jót tett a hazai fizetőeszköznek, az euró-forint jegyzése visszatért a 375-ös támaszhoz, melynek a letöréséhez viszont újabb lendületre volna szükség.

A dollár-forint árfolyamában a 355-ös szintre érdemes figyelni, letörése esetén 350-ig jöhet vissza - -írják az Equilor szakértői.

Bár a Fed 2000 óta nem emelt akkorát (50 bázispontot) a kamaton mint szerda este és a mérleg leépítése is megkezdődik, Jerom Powell meglepően galamb hangvételben nyilatkozott a további lépésekről, hangsúlyozva, hogy fel sem merült a 75 bázispontos emelés a monetáris tagok között, marad az 50 bázispontos szigorítási ütem, az infláció mérséklődésével áttérnek a 25 bázisontos lépésekre. Mindez lehűtötte a fokozott piaci hangulatot, bár továbbra is 200 bázispontos emelést áraznak az idei évre, így a jelenlegi 0,50 százalékos alapkamat 2,50 százalékra emelkedne. Június elsejétől az első három hónapban összesen havi 47,5 milliárd dollárral fogják csökkenteni a Fed mérlegét, az ezen felül lejáró értékpapírok után kapott tőkét újra befektetik. Majd három hónap után a mérlegleépítés havi üteme 95 milliárd dollárra emelkedik.

Az optimista hangnemnek köszönhetően szárnyra keltek a részvényárfolyamok, amit a kedvező gyorsjelentések is támogatnak.

A Dow Jones 2,8, a Nasdaq 3,2 az S&P pedig 3 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A dollár gyengülésével az arany árfolyama is magára talált, közel két százalékkal 1900 dollár fölé drágult a nemesfém unciája. A kriptodevizák is magukra találtak, a bitcoin öt hete a legjobb napját zárta, 5 százalékkal 40 ezer dollár közelébe kapaszkodott.



Kamatot emelhetnek ma a csehek és a lengyelek is

A várakozások szerint 5 százalékról 5,5 százalékra emelkedhet ma a cseh irányadó ráta, de a lengyel monetáris tanácstól is 100 bázispontos kamatemelést vár a piac, így 5,5 százalékra emelkedne a lengyel kamatszint.