A PayPal alkalmazása mostantól támogatja a kriptopénzek átutalását más digitális pénztárcákba és a tőzsdékre is, s így lehetővé válnak az informatikai hálózat végpontjai közötti (peer-to-peer) átutalások és a brókercégek által végzett tranzakciók is – közölte a cég kedden. A bitcoint, ethereumot, bitcoin casht és litecoint eddig is adhatták-vehették a felhasználók, ám ezeknek a kriptoknak az átutalása egy másik felhasználónak vagy a tőzsdére eddig nem volt lehetséges.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul a vállalat nem számít fel díjat a PayPal-felhasználók közötti kriptotranszferekért. A PayPal-on kívüli átutalásokért ugyanakkor hálózati díjat kell fizetni, amely a tranzakciók feldolgozásáért a blokkláncok, például az ethereum vagy a bitcoin üzemeltetőinek jár.

A PayPal emellett díjat számít fel a kriptokereskedésért, és a kriptok és a dollár közötti tranzakciók árfolyamkülönbözetén is keres.

Az új szolgáltatásoknak sokkal versenyképesebbé kell tenniük a PayPal-t más, teljes funkcionalitást kínáló kriptotárcákkal, köztük a Metamask és a Coinbase Global tárcáival szemben.

A PayPal más módon is nyomul a kriptofronton. Alkalmazásának felhasználói mostantól átválthatják kriptokészleteiket készpénzre, amikor online áruházakban vásárolnak. A vállalat Venmo hitelkártyájának felhasználói szintén vásárolhatnak kriptot a kártyás vásárlásokból származó készpénz-visszatérítésből.

Proaktívak vagyunk mindazzal kapcsolatban, ami a digitális dollár és a DLT [elosztott főkönyvi technológia] világába való átmenet során történhet

– mondta Dan Schulman vezérigazgató a vállalat első negyedéves eredménybeszámolóján áprilisban.

A Pay Pall az Apple fizetési szolgáltatásainak megjelenésével párhuzamosan hozza ki sorra kripto-kezdeményezéseit. Az iPhone-gyártó hétfőn közölte, hogy az Apple Pay-en keresztül "buy now pay later" (BNPL), azaz halasztott fizetést lehetővé tévő szolgáltatást kínál, hasonlóan a PayPal, az Affirm, a Block és más cégek által most kínált BNPL-szolgáltatásokhoz.

Mindegyik fintech cég úgynevezett szuperalkalmazássá szeretne válni, vagyis olyan digitális pénztárcává, amelyek a peer-to-peer átutalásoktól kezdve a megtakarításokig, vásárlásokig, hitelkártyákig és egyéb fogyasztói pénzügyi szolgáltatásokig mindent kezelni tudnak.

A PayPalnak minden bizonnyal jól jönne egy kis lökés a kriptoktól, hiszen eléggé megdöbbentette a Wall Streetet, amikor februárban feladta növekedési céljait,

aminek következtében részvényei két nap alatt 30 százalékot veszítettek értékükből.

A konszenzusos becslések szerint a vállalat tranzakcióinak éves szintű növekedése idén várhatóan 11,9 százalék lesz, szemben a 2021-es 17,5 százalékkal. A Wall Street úgy látja, hogy az aktív számlák idén mindössze 2,7 százalékkal, 437,5 millióra nőnek, ami a 2021-es 13 százalékos bővülésnek csupán árnyéka lenne.,

A PayPal alkalmazásain keresztül történő teljes fizetési forgalom idén várhatóan 14,4 százalékkal 1400 milliárd dollárra nő,

míg 2021-ben 33 százalékkal, 1250 milliárd dollárra gyarapodott.

A lassuló növekedés súlyosan érinti a PayPal bevételeit és eredményeit, nem is beszélve a részvényeiről. Az elemzők arra számítanak, hogy a bevételek idén 11,5 százalékkal, 28,2 milliárd dollárra híznak, ami szintén elmarad a 2021-es 18 százalékos emelkedéstől. A profit várhatóan 15,6 százalékkal, részvényenként 3,88 dollárra csökken. A FactSet célárkonszenzusa eközben a 2021. decemberi 272 dollárról 116 dollárra esett vissza. A PayPal-részvények idén 53 százalékkal zuhantak estek, és több mint 70 százalékkal olcsóbbak, mint 310 dollár körüli éves csúcsértékük. A részvény kedd délután 1,2 százalékkal, 87,80 dollárra drágult.