Büntetőeljárás keretében vizsgálja a New York-i ügyészség a Wells Fargo toborzási gyakorlatát – számolt be csütörtökön a New York Times az ügyet ismerő forrásaira hivatkozva.

Az ügyészek azt gyanítják, hogy a legnagyobb amerikai bankok közé tartozó pénzintézet megrendezett állásinterjúkat tartott, megsértve ezzel a szövetségi törvényeket.

Fotó: Shutterstock

A bank a hét elején kiküldött belső üzenetben közölte, hogy felfüggeszti személyzeti kiválasztási politikáját, amely előírja a toborzók számára, hogy a folyamat során – az esélyegyenlőségi és sokszínűségi szempontok érvényesítése érdekében – különböző társadalmi hátterű jelölteknek is interjúlehetőséget biztosítson.

Erre azt követően került sor, hogy a New York Times egy korábbi cikkében egykori és jelenlegi dolgozók beszámolói alapján rámutatott, hogy ezek az állásinterjúk számos esetben nem voltak valódiak, és annak ellenére kerítettek sort rájuk, hogy a szóban forgó pozíciót korábban már valaki másnak odaígérték. A lap szerint a Wells Fargo ezzel főként a színes bőrű és női jelentkezőket diszkriminálhatott.

A nagybank egyelőre nem kommentálta a lap értesülését, a befektetők viszont nem örültek a kiszivárgó híreknek, a Wells fargo részvényárfolyama 3,7 százalékkal esett csütörtökön.