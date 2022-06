Kedden kora délutánra a pesti börze több mint 2 százalékos pluszba lendült. Valamennyi blue-chip erősödött a hétfői záróértékéhez mérten. A legnagyobb, 3 százalék fölötti emelkedést a Mol részvényei mutatták be, amelyekkel időnként 3000 forint fölött is kötöttek ügyleteket.

Fotó: Shutterstock

Az OTP eközben 1,7 százalékkal, 8730, míg a Richter 2,2 százalékkal, 7070 forintig jutott. Kisebb mértékben, mintegy 0,4 százalékkal a Magyar Telekom is drágult. Az utolsó kötés 345 forinton született a távközlési papírra. A BUX 2,2 százalékkal, 40 569 pontra emelkedett. Ha nem is ilyen, mértékben, de 1–1,5 százalékkal nőttek a vezető európai tőzsdeindexek is.

Túlnyomóan felfelé tartanak a kisebb kapitalizációjú tőzsdei cégek részvényei is, a Masterplast és a Waberer’s például több mint 4 százalékkal került feljebb.

A forint is izmosodott, az eurót 396,2 forintért adták.