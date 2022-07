Röviddel fél 2 után a 409,20 forinton jegyezték az eurót, míg délelőtt 414 forintot is kellett adni a közös pénzért. Az MNB 14 éves csúcsra, 9,75 százalékra emelte az alapkamatot, így tehát a két kamatszint összezárult. Emellett a forintra az is hathatott, hogy a dollár röviddel 12 óra után paritásba került az euroval, azaz áttörte az 1,0000-ás szintet. Itt azonban az eladók kerültek túlsúlyba, és az euró kezdett erősödni a zöldhasúval szemben, erre a trendre is reagálhatott a magyar fizetőeszköz. 14 óra előtt 1,0044-en állt a devizapár. A magyar kamatdöntésről egyébként Virág Barnabás, az MNB alelöke délután fél 3-kor sajtótájékoztatót tart, ami ismét megmozgathatja a forint árfolyamát.

Fotó: Shutterstock