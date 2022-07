A nagy presztízsű Skidmore, Owings & Merrill (SOM) építésziroda nyilvánosságra hozta a kínai e-kereskedelmi óriás, az Alibaba új székházának látványterveit. A felhőre emlékeztető épületet időtálló lesz és a fenntarthatóságnak is sok figyelmet szenteltek az építés során – számolt be róla a New Atlas.

A sanghaji székház 75 ezer négyzetméteren terül majd el és a jelenlegi központ területén húzzák fel az épületet. A kivitelező cég szerint a felhőt formázó dizájn az Alibaba egyik legfőbb profiljára a felhőszolgáltatásra utal.

Az épület tervezési munkálatainál a rugalmasság volt a fő irány.

Fotó: Shutterstock

A új központban beltéri és kültéri munkatereket, teraszokat és irodákat létesítenek, ami egyszerűbbé teszi az irodák felosztását és megváltoztatását és ezáltal könnyebben tudják a munkakörülményeket a vállalati struktúra változásaihoz igazítani.

Az Alibaba Shanghai Campust úgy tervezték, hogy túlteljesítse a LEED zöld épületekre vonatkozó szabvány követelményeit és a kínai Green Star tanúsítvány kritériumait is. A központban természetes lesz a szellőztetés és tele lesz zöld tetőterekkel.

A SOM építésziroda szerint az üvegezett homlokzatot úgy tervezték, hogy

akár 40 százalékkal csökkentse a napsugárzás hőhatását és minimálisra csökkentse a tükröződést.

A mesterséges intelligencia által vezérelt árnyékolórendser valós időben reagál majd a Nap mozgására ezáltal az épület kevésbé melegszik fel. A tetőn esővízgyűjtő rendszerek lesznek.

A sanghaji központ elkészülésének pontos időpontja egyelőre még nem ismert.