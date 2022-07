Miközben a Nasdaq az utolsó öt tőzsdenapon, péntek délutánig összesen 5,3 százalékkal 10 970 pontra esett, az ezen a tőzsdén jegyzett német BioNTech kurzusa – figyelemre méltó módon - nagyjából 12 százalékkal, 155 dollár fölé emelkedett.

Fotó: Thomas Lohnes / AFP

A lendületes erősödést főleg az indokolja, hogy az amerikai kormány jelentős, 3,2 milliárd dolláros megrendelést adott le szerdán a biotechnológiai cég és a Pfizer közös koronavírus-vakcinájára. A rendelést követően a Goldman Sachs elemzői is reagáltak, és a BioNTech célárát 206-ról 209 dollárra emelték, bár a részvényre továbbra is "semleges" ajánlás maradt érvényben. Chris Shibutani elemző csütörtökön közzétett jelentésében természetesen pozitív hírként hivatkozott az amerikai üzletre, amely szerinte még az év második felében további eladásokat is hozhat.



A Bloomberg elemzői konszenzusa szerint a BioNTech idei árbevétele 22,4 milliárd dollárról 17,5 milliárd dollárra csökken. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény szintén várhatóan 46,87 dollárról 36,73 dollárra esik vissza. A P/E (árfolyam-nyereség) arány év végére eszerint mindazonáltal - a jelenlegi kurzussal számolva - a rendkívül vonzó 4-es hányadost adja ki.