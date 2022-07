A Wizz Air az április–júniusi negyedévben, azaz a cég 2023-as üzleti évének első negyedében éves bázison több mint négyszeresére növelte az utasszámát és az árbevételét – kezdte a vállalat gyorsjelentésének értékelését Váradi József vezérigazgató.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

A hazai fapados légitársaság a 12,2 millió utas, valamint a 808 millió eurós bevétel dacára – finoman szólva – távolról sem lehet elégedett az új pénzügyi év startjával, hiszen EBITDA-ágon közel a kilencszeresére, 154 millió euróra nőtt, üzemieredmény-soron pedig 162 százalékkal, 285 millió euróra emelkedett a vesztesége. A nettó veszteség 296 százalékkal, 453 millióra ugrott.

Az utaskilométerre eső adatokat böngészve egyértelművé válik, hogy a forgalom és az eredménysorok között egyre nyíló ollót az üzemanyagárak emelkedése mozgatja. Amíg ugyanis az utaskilométerre eső bevétel 28,6 százalékkal nőtt, az üzemanyagköltség nélkül számított, egy utaskilométerre eső ráfordítás csupán 26,6 százalékkal hízott (ex fuel CASK). Eközben a kerozinra fordított kiadások robbanásszerűen, 154 százalékkal lőttek ki.

Nem véletlenül hangsúlyozta Váradi József, hogy a nyári felfutást követően a Wizz, amellett, hogy a 2019-es évhez képest 30 százalékkal magasabb utaskilométert kíván elérni, további 10 százalékkal növelné az utaskilométerre jutó bevételeit is.

A vezérigazgató szerint a vállalatnál kezd normalizálódni a működési zavarok szintje, mivel öt százalékkal csökkentették a gépek kihasználtságát, persze csak annyira, hogy az iparágon belüli első helyük megmaradjon, legalábbis ezt a mutatót tekintve.

Továbbra is vezető szerepet töltünk be a költségek és a fenntarthatóság terén. Az üzemanyagkiadások nélküli CASK-költségszerkezetünk továbbra is javul, a flottamegújításunk folytatódott, a repülőgépek átlagos ülésszáma 214. A szén-dioxid-kibocsátási szintjeink nyáron várhatóan közel 10 százalékkal lesznek alacsonyabbak a 2019-es év nyarához képest

– emelte ki Váradi József.

A most lezárt negyedévben a növekvő veszteség ellenére a Wizz likviditása 15 százalékkal, 1,58 milliárd euróra nőtt. Szintén pozitívum, hogy a repülők foglaltsági mutatója 21 százalékponttal, 84,7 százalékra emelkedett.

A vállalat korábban bejelentette, hogy visszatér az üzemanyagköltség fedezéséhez, ami indokoltnak tűnik, különösen, ha az EasyJet keddi közleményében megnézzük, hogy mennyit takarított meg a brit szektortárs a rekordmagas árakból.