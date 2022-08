Az Alibaba legfrissebb bejelentése szerint az elmúlt időben összesen 9241-gyel csökkentette a cégóriásnál foglalkoztatottak számát. A hangcsoui székhelyű társaságnak az első negyedév végén még 245 ezer alkalmazottja volt. Már az első három hónapban is voltak elbocsátások, akkor 4375-en estek áldozatul a vezetőség döntésének.

Nem a kínai óriás az egyetlen, amely meghúzza a nadrágszíjat, a technológiai cégek világszerte költségcsökkentésre kényszerülnek a magas infláció, az elszálló alapanyagárak és az éleződő geopolitikai feszültségek miatt.

Még olyan nagyágyúk is, mint az Apple, az Alphabet és a Facebook-tulajdonos Meta, is felhagytak a toborzási programjaikkal, de az Alibaba versenytársa, az Amazon is százezer állást szüntetett meg. Az Alibaba legnagyobb részvényese, a japán SoftBank is megszorításokra készül. A világ egyik legnagyobb kockázatitőke-befektető társasága átfogó költségcsökkentési intézkedéseket vezet be, amelyek előreláthatóan jelentősen befolyásolják a létszámot is.

Az Alibaba piaci értéke már több mint egy éve zuhan, elsősorban amiatt, mert Peking folyamatosan és keményen leckézteti, szankcionálja a fejére nőtt tech szektort.

Emellett az is rontja az Alibaba megítélését, hogy felvették az amerikai tőzsdéről potenciálisan eltávolítható kínai cégek szégyenlistájára, miután Peking nem engedélyezi, hogy a transzparens működés jegyében amerikai tisztviselők ellenőrizzék a kínai könyvvizsgálók munkáját.