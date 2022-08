A Volkswagen csoportnál – amelynek része az önállósodó, a frankfurti tőzsdén még az idén debütáló Porsche AG is – az IPO közeledtével felerősödtek a háttérben zajló hatalmi játszmák – írja bennfentes informátoraira hivatkozva a Reuters.

A leköszönő Herbert Diess az elektromos átállás megszervezésében szerzett érdemeket a Volkswagen csoport élén

Fotó: John Macdougall / AFP

A két család azt reméli, hogy a VW csoport éléről augusztus végével távozó Herbert Diess vezérigazgató nevével fémjelzett viharos időszak ezzel lezárul, és csendesebb vizekre navigálják a német ipar meghatározó vállalatcsoportját, amely elég dinamikusan fejlődik majd ahhoz, hogy visszaszerezze az első helyet a japán Toyotától.

Bár a becslések szerint az összesítve 30 milliárd eurónál is nagyobb bírságokkal és kártérítésekkel járó, 2015 szeptemberének közepén kipattant dízelbotrány kapcsán bekormozódott céglogó kivikszelésében, a helyzet stabilizálásában és a VW csoport elektromos átállásának megszervezésében Diess jelentős szerepet játszott, a BMW-től érkezett 63 éves topmenedzser megosztó személyiség volt.

Diess utódja, Oliver Blume a Porsche AG vezetését is megtarthatja

Fotó: Carsten Koall / AFP

Főképp kommunikációs fronton nem állt a helyzet magaslatán, így a két család feltétlen bizalmát sem élvezte. Nem úgy, mint az őt a VW konszern élén követő Oliver Blume, aki két lovat is megül majd egyszerre, hiszen eddigi cége, a Porsche AG volánját is markolhatja. Kinevezése a Porsche és a Piech család lobbierejének tudható be, de szoros pórázon tartanák, miközben maguk is részt vennének a vállalatcsoport irányításában.

A két famíliának 50,1 százalékos részesedése és százszázalékos szavazati joga van a Porsche SE holdingtársaságban, míg a Volkswagen csoportban 53 százalékos. A vagyonkezelő holdinggal szemben a két famíliának nincs közvetlen tulajdona a Porsche AG-ban, azaz a luxussportkocsikat gyártó vállalatban.

Régi nagy fájdalmuk orvoslását szolgálja a Porsche AG tőzsdére vitele is, mert ennek révén visszakerül hozzájuk a családi ezüst – legalábbis részben. A Porsche 2009-ben kísérletet tett a Volkswagen felvásárlására, de végül őket kebelezték be a wolfsburgiak – hatalmas botrányok közepette. A Reuters által megszólaltatott szakértők szerint maga az IPO struktúrája is a két família ezen törekvéseit szolgálja.



A tőzsdei bevezetéssel a Porsche és a Piech család „blokkoló kisebbséghez” jut a Porsche AG-ban, amelynek a névadója az ősük, Ferdinand Porsche volt, aki 1931-ben tette le a sportkocsimárka alapjait. A befektetőknek felajánlani tervezett 12,5 százalékos csomag ugyanis kellően szerény ahhoz, hogy a „külsősöknek” nagyobb befolyást engedjen a Porsche ügyeibe.

Mindenesetre a befektetők eligazodását nem sok dolog segíti, a Bernstein Research például a múlt hónapban az 55 milliárd eurótól 100 milliárdig terjedő sávban „határozta meg” a Porsche piaci értékét.

Szerintük a fair érték az üzemi nyereség termelésének dinamikáját figyelembe véve valahol 75 milliárdnál lehet, de az optimista forgatókönyvek szerint 80 milliárd euróra is értékelhetné a piac a német luxussportautó-gyártót. Az idei legnagyobb érdeklődéssel várt európai IPO részleteit augusztus végén tárják a befektetők elé, ám azt a VW konszern közgyűlésének is jóvá kell hagynia.