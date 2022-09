Frissítés (9:45): Egyelőre nincs megállás, folytatódik a forint vesszőfutása, egy euróért 419 forintot is megadtak néhány perccel ezelőtt. A piacok láthatóan tesztelni próbálják a jegybank tűrőképességét az esetleges további kamatemelés vagy esetleges intervenciós lépések irányába - írták a Takarékbank elemzői.

Frissítés (9:25): Csütörtök délelőtt megdőlt a korábbi 417,03 forintos euróárfolyam, született kötés az euró/forint devizapárban a 418 forintos szint felett is. Az euró-dollár devizapár mozgása is a feltörekvő devizák ellen hat, jelenleg csupán 96,6 dollárcentet kell adni egy euróért. A forinton nem segített az sem, hogy a jegybank az alapkamat szintjére emelte az egyhetes betéti tender kamatát. A forint jelenlegi mozgása azért is lehet problémás, mert a 415-417-es zóna erős ellenállásnak tűnt korábban, de ezen ma lendületből lépett át az árfolyam.

Bár nem indult rosszul a kereskedés az euró/forint piacán csütörtök reggel, az euró jegyzése 411 forint alá bukott, de csak rövid ideig tartott az optimizmus. Nem sokkal 8 óra után közel öt egységgel mozdult el az árfolyam, így a 415–416 forintos sávban zajlik a kereskedés. Közel a történelmi rekord, azaz a 417,03-os szint.

A Raiffeisen elemzői így értékelték a helyzetet: