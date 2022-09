Még ebben a hónapban megkezdi a Volkswagen (VW) a Porsche AG tőzsdei bevezetését a frankfurti börzére, hacsak a piacok nem esnek össze teljesen – közölte a VW hétfőn késő este. Úgy vélik, az elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) az év végéig le is zárulhat. A Porsche AG amúgy nem tévesztendő össze az egész cégcsoportot többségében közvetlenül vagy közvetve tulajdonló, már most is tőzsdén jegyzett Porsche Automobil Holding SE-vel.

Fotó: Martyn Lucy / Getty Images

Az IPO-val a menedzsment szerint jelentős pénzügyi forrásokra tehet szert a VW, s ez segítene az anyavállalatnak az elektrifikáció és a szoftverfejlesztés elképesztő költségeinek kigazdálkodásában.

Az önálló tőzsdei megjelenést a Porsche másik nagy tulajdonosa, a milliárdos Porsche–Piech klán is támogatja, hiszen ily módon több mint egy évtized után újfent nagyobb befolyást szerezhetne a luxusautógyártó felett.

Már kevesen emlékeznek rá, de nagyjából másfél évtizede az akkor a család tulajdonában álló Porsche Automobil Holding SE óriási akvizíciós harcba bonyolódott a Volkswagennel, amikor a két cég kölcsönösen megpróbálta egymást felvásárolni. A csatát persze a jóval nagyobb Volkswagen nyerte meg, és végül a sportautógyártót is megszerezte.



A most tervezett bonyolult kisebbségi részvényeladást követően a család mindenesetre 25 százalék plusz egy részvény blokkoló részesedéshez jut, a többi befektető szavazati jog nélküli elsőbbségi részvényekbe fektethet.

A Volkswagen elsőbbségi részvényei a frankfurti kereskedésben csaknem 4 százalékkal emelkedtek, miután a vállalat kedden hivatalosan is bejelentette a tranzakciót.

A Porsche parkettre lépésével a VW olyan anyagi háttérhez juthat, amely segíthet ambiciózus beruházási tervei megvalósításában. Miközben ugyanis a vállalat erős működési cash flow-t termel, mégis az a veszély fenyegeti, hogy alulmarad az olyan, sokkal jobban eleresztett technológiai cégekkel szemben, mint például az Alphabet és az Apple, amelyek maguk szeretnék lefölözni az autóipar növekvő digitális bevételeit.

A Porsche parkettre lépésére ugyanakkor az elmúlt évek legnehezebb piaci feltételei közepette kerülhet sor, amikor a lassuló gazdaság, az elszabadult infláció és a megugró energiaköltségek miatt számos tőzsdei bevezetést visszavontak vagy felfüggesztettek.

A VW cégvezetése azonban nem bízza a véletlenre a jegyzés sikerét, jelentős előkészítő munka van már a vállalat mögött.

A piaci válság dacára a Volkswagen simán talált befektetői érdeklődést a 60-85 milliárd eurós tőzsdei bevezetésre

– értesült a Bloomberg News a múlt hónapban piaci forrásokból.

Ha az IPO során a vállalat értéke elérné a 85 milliárd eurót, a Porsche kapitalizációja több mint kétszeresen haladná meg a Ferrari tőzsdei értékét, persze az iparágban a legnagyobb árrésekkel működő olasz autógyártó csak töredékét gyártja

annak a több mint 300 ezer autónak, amelyek a Porsche üzemeit évente elhagyják.



Másrészt ezzel a kibocsátási értékkel a Porsche nagyjából elérné anyavállalatának piaci értékeltségét, pedig a VW egy átlagos évben több mint 10 millió járművet állít elő.

A nagynevű befektetők között a Bloomberg szerint olyan óriások állnak sorba a Porsche részvényeiért, mint például a Red Bull energiaital-gyártó alapítója, Dietrich Mateschitz, valamint az LVMH elnöke, Bernard Arnault, a katari befektetési hatóság pedig nem kevesebb, mint 4,99 százalékos részesedésre tart igényt.

A VW a lakossági befektetőket sem mellőzné, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban jelentkezhetnek majd a kisbefektetők.

Számos európai és amerikai intézményi vagyonkezelő, amelyek jellemzően a nagy német tőzsdei bevezetésekbe fektetnek be, eddig a vállalatirányítási aggályok miatt tartózkodott a határozott kötelezettségvállalástól.

Ennek ellenére a Porsche előzetes könyvépítés (a befektetői keresleti adatok értékelése) során a 85 milliárd eurós felső határon majdnem megtelt, az alsó 60 milliárdoson pedig már túljegyzett.

A Porsche autómárka története a 79 éves Wolfgang Porsche nagyapjáig, Ferdinand Porschééig nyúlik vissza, aki megalkotta a Volkswagen népautót, amelyből később a bogárhátú lett. Ferdinand Porsche fia, Ferry Porsche hozta létre a sportautó-üzletágat. Az első Porsche márkanevet viselő járművet, a 356/1 roadstert 1948-ban jegyezték be.