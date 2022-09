Tőkekimenekítési hullámtól tart Kína, ezért erősítené a jüant

A dollár a világ legtöbb valutájához képest erősödik, így a jüannal szemben is, azonban ezt a kínai jegybank nem nézi jó szemmel. Most intézkedést hoztak, ami megállíthatja, vagy akár meg is fordíthatja a trendet.

14 perce | Szerző: Fellegi Tamás Péter

Egyelőre nem akar véget érni a dollár erősödő trendje, és ezt idén immár másodszor elégelte meg a kínai vezetés. A kínai jüan árfolyamát ugyan egy valutakosárhoz képest határozzák meg, amelyhez képest idén egy százalékkal erősödött a kínai fizetőeszköz, ez azonban úgy következett be, hogy a dollárhoz képest gyengült, más valutákhoz képest erősödött. A dollárral szemben idén eddig nyolc százalékkal gyengült. Fotó: Shutterstock A kínai jegybank azonban nem elégedett ezzel a folyamattal, ezért idén már másodszor csökkentette a bankok devizatartalékolási kötelezettségeinek mérséklését, 8-ról 6 százalékra összes tartalékaikon belül. Ez lehetővé teszi a nagyobb volumenű devizaeladást, ami erősítheti a hazai fizetőeszközt. Értelemszerűen nem csak a dollárhoz, hanem az egész kosárhoz képest erősödik ebben az esetben a jüan árfolyama. Kérdés persze, hogy miért zavarja Kínát a dollár erősödése, amikor még nem drámai mértékű? A Nomura Kínával foglalkozó elemzője szerint az elsődleges ok az, hogy az előző amerikai elnök, Donald Trump által kirobbantott kereskedelmi háborúban a jüan árfolyamának stabilitása erőt mutat, javítja az alkupozíciót. A másik meggondolás a szakember szerint az, hogy az elhúzódó leértékelődés tőkemenekítéshez vezethet, hisz a Kínában befektető, de dollárban elszámoló befektetők megijednek attól, hogy az árfolyamveszteség lecsökkenti, esetleg elértékteleníti befektetéseik hozamát. A jüan dollárhoz képesti gyengülését a dollár általános erősödésén kívül elősegíthette, hogy a szigorú járványügyi intézkedések következtében lényegesen kisebb gazdasági növekedési várható Kínában, mint a korábban becsült érték. A dollár általános erősödését ugyanakkor leginkább az amerikai alapkamat és a hosszabb hozamok dinamikus emelkedése okozza, ugyanakkor az a hatás is érvényesülhet, hogy válság-, vagy háborús időszakban hagyományosan megnövekszik az amerikai dollár, mint végső menedékdeviza szerepe.

