Nagyon erős és egyben újabb rekordot jelentő negyedéves eredményről adhat számot jövő pénteken a Mol az olajtársaság szerda délután kiadott elemzői konszenzusa alapján.

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

A piac és a befektetők által leginkább figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 16 százalékkal bővülhetett, és átléphette az 1,19 milliárd dollárt – jelenlegi árfolyamon 487 milliárd forintot – a szezonálisan egyébként is legerősebb, harmadik negyedévben.

Ugyan az Ural és a Brent árkülönbözete augusztus végétől számottevően szűkült, és a tavaszi–nyári 35 dollár helyett már „csupán” 24 dollár körül alakult az ősz elején, ez még így is durván tízszerese az egy évvel korábbinak. A magyar olajipari vállalat feltehetően továbbra is kiemelkedő marzsokkal dolgozhatott, miközben a Brent típusú olaj jegyzése is számottevően magasabban jár, mint tavaly.

A kutatás-termelés és a finomítás egyaránt hajthatta a vállalat eredménytermelését, az előbbitől 566 millió, az utóbbitól 580 millió dolláros hozzájárulásra lehet számítani a tíz elemző előrejelzésén alapuló konszenzus szerint.

Az upstream szegmens EBITDA-ja 43 százalékkal gyarapodhatott, míg a downstream üzletág az egy évvel korábbinál harmadával magasabb CCS EBITDA-t szállíthatott.

A kiskereskedelmi tevékenységet is magában foglaló fogyasztói szolgáltatások eredménye viszont mintegy harmadára zsugorodhatott, amiben már egyértelműen benne van a több országban is érvényben lévő üzemanyagársapka negatív hatása. Egy éve még nem terhelte hatósági árszabás a Mol benzin- és dízelértékesítését. A négy közül a legkisebb, a gázszállítási üzletág eredménye 14 százalékkal 26 millió dollárra csökkenhetett.

Az üzemi eredményt 883 millió dollárra várják a szakértők, ezen a soron 36 százalékos bővülésről számolhat be a Mol. Az adózott nyereség pedig negyedével szárnyalhatta túl a tavalyit, a Mol 581 millió dollárt – 238 milliárd forintot – kasszírozhatott ezen a soron.

A korábbi gyakorlattal ellentétben ezúttal forint helyett dollárban tette közzé az elemzői eredményvárakozást a vállalat. Fontos megjegyezni, hogy mivel a dollár egy év leforgása alatt jelentősen erősödött a hazai fizetőeszközzel szemben, a forintban kifejezett eredménybővülés még a fentieknél is erőteljesebb lehet.