Újabb nagyon erős és az elemzői várakozásokat minden tekintetben felülmúló negyedévet teljesített a Mol. A szektortársakhoz hasonlóan a magyar olajtársaság is profitálni tudott a megugró olaj- és gázárakból a szeptember végén lezárt három hónapban.

A tényadat hét százalékkal jobb lett a 288 milliárd forintos elemzői konszenzusnál is. A társaság két meghatározó üzletága, a kutatás-termelés és a finomítás teljesítménye egyaránt jelentősen javult, a legnagyobb eredménytermelőnek utóbbi bizonyult.

A finomítást és a vegyipart is magában foglaló downstream CCS EBITDA-ja a 2020-asnak több mint a duplájára, 130,9 milliárd forintra ugrott a továbbra is magas petrolkémiai és vegyipari árréseknek köszönhetően. Az upstream szegmens 118,9 milliárd forint EBITDA-val járult hozzá a vállalatcsoport eredményéhez,

azzal együtt is, hogy a Mol termelési volumene enyhén, napi 107,4 ezer hordóra mérséklődött. Utóbbi a közép- és kelet-európai készletek természetes mérséklődése mellett annak tudható be, hogy a magasabb nyersolajárak csökkentették a nettó jogosultsági termelést az azerbajdzsáni ACG mezőben.

A fogyasztói szolgáltatások bővülése kisebb mértékben, de szintén folytatódott. A 63,2 milliárd forint EBITDA 14,5 százalékos bővülést jelent éves alapon, többek között a régióban tapasztalható erőteljes gazdasági fellendülésnek köszönhetően. Egyedül a legkisebb, gázszállítási üzletág eredménye csökkent. A négymilliárd forinttal, 9,1 milliárdra ereszkedő EBITDA részben az év elején megszűnt szerbiai tranzit számlájára írható.

A társaság adózott nyeresége a tavalyinak közel két és félszeresére, 139,2 milliárd forintra hízott.

A szezonálisan egyébként is erős harmadik negyedéves teljesítmény ismeretében a vállalat másodszor is megemelte egész évre vonatkozó eredményvárakozását, és a korábbi 3 milliárd dollár helyett már 3,2 milliárdos vagy akár azt meghaladó csoportszintű CCS EBITDA elérését is lehetségesnek tartja.