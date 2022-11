Őrület a fémtőzsdén, az árlimit se volt szent a brókereknek

Elképesztő ajánlatok kerültek be reggel a Londoni Fémtőzsde nikkelkereskedési rendszerébe, még a márciusban elfogadott korlátozó szabályokat is megkerülték a brókerek, amikor árlimit feletti eladási ajánlatokat vittek be a kereskedési rendszerbe.

1 órája | Szerző: Murányi Ernő

Brutálisan felszúrt a nikkel jegyzése a Londoni Fémtőzsdén (LME), egyes piaci szereplők hétfőn több esetben megszegték még a börze napi áringadozások mértékére vonatkozó szabályait is, amikor olyan eladási ajánlatokat adtak be a színesfémre, amelyek átlépték a 15 százalékos felső árlimitet – nyilatkozták árutőzsdei kereskedők a Reutersnek. A londoni „fémbrókerek”. Fotó: Luke MacGregor / Bloomberg via Getty Images A korlátozó szabályokat idén, a március 8-i kaotikus kereskedést követően vezették be, amikor a nikkel jegyzése rekordszintre, tonnánként 100 ezer dollár fölé emelkedett. Az LME aznap minden nikkelügyletet törölt, és több mint egy hétre felfüggesztette a termék kereskedését. Amikor később a piacot újranyitották, a tőzsde 15 százalékos árlimiteket szabott meg felfelé és lefelé is, és kötelezte a tőzsdetagokat, hogy e korlátokon kívül ne adjanak be semmilyen megbízást. Hétfő reggel azonban az eladók rögtön piacnyitás után a tonnánkénti 30 960 dolláros felső határ felett adtak be megbízásokat a rozsdamentes acél előállításához használt fémre. Délután csaknem 4 százalékos, azaz tonnánként több mint ezerdolláros pluszban áll a kurzus, tonnánként 26 856 dolláron. Az egyik kereskedő a Reutersnek küldött egy képernyőképet, amelyen egy tonnánként 31 060 dolláros ajánlat látható az LME elektronikus kereskedési rendszerén, a Selecten. Az LME a limitszabály márciusi megállapításakor közölte, hogy az új szabályok be nem tartását az LME szabálykönyve megsértésének tekintik, és büntetést von maga után. „Miért nem tudja a Select automatikusan leállítani a limiteket sértő ajánlatokat és liciteket? – tették fel a kérdést a kereskedők. – Nem rajtunk, mint felhasználókon kellene múlnia az előírás betartásának. Néha nagyon felforrósodik a levegő, ahogy hétfő reggel is láthattuk, hibaelhárító mechanizmusok beiktatására van szükség.” A kereskedők szerint a tőzsde az elektronikus platform új verzióján dolgozik, amely ugyan majd egyszer biztosítja, hogy a limiteket ne lehessen átlépni, de most még nem tervezi a Select frissítését, hogy már a közeljövőben is megakadályozható legyen a napi limitek átlépése. Az éjszakai kereskedést – londoni idő szerint hajnali 1-től – a nikkel esetében egyébként a márciusi botrány óta nem indították újra, és erre nem is kerülhet sor, amíg a rendszer hibáját ki nem javítják – emelték ki. A londoni fémtőzsde, amely a világ legrégebbi és legnagyobb ipari fémpiaca, amúgy a Hongkongi Tőzsde tulajdonában áll.

