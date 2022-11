Hiába csapta meg a piacokat a válság szele, a Ferrari luxusautóit továbbra is viszik a tehetős vásárlók, így az olasz autógyártó a várakozásokat is túlszárnyaló harmadik negyedéves eredményről számolt be, amelynek tükrében az egész éves tervszámait is feljebb srófolta szerdán.

Fotó: Bloomberg

A maranellói központú vállalat 3188 járművet értékesített az időszak során, 16 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A tűzpiros sportautóiról ismert cég főként Kínában, Hongkongban és Tajvanon kaszált nagyot, ahol 73 százalékkal ugrottak meg az eladások, de az Európát, a Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló térség kivételével mindenhol nőttek az eladások. A forgalmat az új Daytona SP3 és a Purosangue modell iránti élénk kereslet pörgette.

A társaság nyeresége 10 százalékkal, 228 millió euróra bővült július és szeptember között, a bevételei pedig ennél némileg gyorsabb ütemben – 19 százalékkal – 1,25 milliárdra emelkedtek.

Az EBITDA-soron éves alapon 17 százalékos javulásról és 435 millió eurós tételről számolt be. Az elemzők előzetesen 418 milliós tisztított eredményt vártak. Igaz, az EBITDA-marzs csekély mértékben erodálódott, és 34,8 százalékon állt az időszak során.

A gyártási költségek és a kutatási kiadások 34 millió euróval terhelték az alaperedményt, elsősorban a magasabb értékcsökkenési leírás, az amortizáció és az alapanyagok drágulása miatt.

A kedvező időközi eredmény ismeretében 2022 egészére vonatkozóan is optimistább lett a menedzsment, amely az eddigi, 1,7–1,73 milliárdos EBITDA-sáv helyett már 1,73 milliárd euró fölé várja a tisztított eredményt. Az EBITDA-marzs ugyanakkor valószínűleg nem haladja meg a 35 százalékot, ahogyan azt korábban jelezte a vezetőség. Az árbevétel 4,9 helyett kereken ötmilliárd euró lehet, és az egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS) is elérheti az öt eurót az eddigi 4,8-4,9 eurós prognózissal szemben.

A Ferrari milánói börzén jegyzett papírjai két százalékkal ereszkedtek az eredmény közzétételét követően, az idén pedig már 14 százalékkal csökkent a kurzus.