A tervek szerint Elon Musk cége 2023 végén kezdheti meg a Cybertruck tömeggyártását – írja a Reuters névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva.

Fotó: Frederic J. Brown / AFP

A Twittert felvásárló üzletember még 2019-ben jelentette be az elektromos pickupot, de a Tesla azóta háromszor is eltolta a gyártás ütemezését: 2021 végéről 2022 végére, majd 2023 elejére, legutóbb pedig a 2023 közepére. A bemutatón egyébként történt egy kisebb baki is, ugyanis a jármű tervezője megrepesztette az autó törhetetlennek ígért üvegét.

A Cybertruck piacra dobásával a vállalat az amerikai piac egyik legjövedelmezőbb szegmensébe léphet be, és Ford, valamint a Rivian riválisa lenne.

A Tesla a múlt hónapban közölte, hogy a texasi Austinban található üzemét átszervezi, így a gyártás 2023 közepén kezdődhet meg. „A Cybertruck utolsó köréhez érkeztünk” – mondta Musk egy pénzügyi elemzőkkel tartott konferenciahíváson.

Az olasz IDRA – ami a Cybertruck alkatrészeinek öntésére használt Giga Presst gyártja – egy múlt heti LinkedIn-bejegyzésben közölte: a 9 ezer tonnás gépet becsomagolták és készen áll a szállításra. A bejegyzés ugyan nem nevezte meg a Teslát, de elég egyértelműnek tűnik, hogy rájuk gondoltak.

Májusban a cég leállította a jármű megrendeléseinek fogadását Észak-Amerikán kívülről. A milliárdos akkor azt mondta, hogy a vállalatnak több megrendelése van az első Cybertruckokra, mint amennyit a gyártás megkezdése után három évig teljesíteni tud. Az autógyártók gyakran lassan indítják be a gyártást egy olyan teljesen új modell esetében, mint például a Cybertruck.

A Tesla még nem jelentette be a jármű végleges árát és nem határozta meg, hogy milyen akkumulátorral fogja felszerelni.

Elemzők arra is figyelmeztettek, hogy a gyengülő világgazdaság kezdi megterhelni a Tesla eladásait, amely eddig minden általa gyártott járművet el tudott adni. Musk azt mondta, arra számít, hogy a közelgő recesszió valószínűleg 2024 tavaszáig fog tartani. A vállalat nem kommentálta fejleményeket.