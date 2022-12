A koronavírus elleni küzdelemben áttörést jelentettek az mRNS alapú vakcinák, melyek úgy védenek a fertőzés ellen, hogy nem juttatnak vírust a szervezetbe. Ehelyett a vakcina olyan genetikailag kódolt utasítást tartalmaz, mely nyomán a szervezet maga hoz létre számára ártalmatlan tüskefehérjéket. Amint ezekkel az immunrendszer megismerkedik, már képes lesz a koronavírus tüskefehérjéjének azonosítására és ártalmatlanná tételére.

A módszert – könnyű belátni, hogy – elméletileg más vírusfertőzések esetén is fel lehet használni. Így a közvélemény számára sem volt nagy meglepetés, amikor szóba került az első kombinált influenza és koronavírus-oltás előállítása. Ugyanilyen elven alapul például a légúti óriássejtes vírus az RSV elleni mRNS alapú oltás is kidolgozása is. 2022 novemberében az első 180 önkéntes már meg is kapta a Pfizer és a Biontech kombinált oltását. A koronavírus elleni oltóanyagok kifejlesztésében ugyancsak élmezőnyben lévő Moderna a szintén amerikai Novavaxszal közösen kezdett bele egy ugyanilyen, kombinált védőoltás kifejlesztésébe. A Moderna szezonális influenza elleni oltása – az mRNA-1010 – is már a második-harmadik fázis előkészítő fázisában jár.

A Pfizer 2021 szeptember 2-án jelentette be RSV elleni harmadik fázisú, klinikai vizsgálatának elindítását, amelyet 30 ezer, 60 év feletti résztvevő bevonásával végeznek, ez azonban még nem mRNS alapú technológia. Az RSV ellen létezik már régebbi típusú, passzív oltás is, de ez rövid távú, nagyjából egy hónapig tartó védettséget nyújt, emiatt többször, akár havonta adják a kockázati tényezőkkel élő gyermekeknek. Közben a Moderna két olyan, már mRNS alapú kombinált oltóanyagon is dolgozik, amelyek egyszerre több, akár három légzőszervi fertőzést okozó vírus ellen egyszerre nyújtanának védelmet. A Moderna mRNA-1345-ös egy dózisú oltását már az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA is elfogadta a 60 év feletti populáció oltására.

Nagyobb sajtóvisszahangot és tőzsdei reakciót váltott ki azonban néhány hete a Merck és a Moderna bejelentése. Eszerint a Moderna kísérleti melanoma elleni vakcinájának és a Merck Keytruda immunterápiájának kombinációja 44 százalékkal csökkentette a bőrrák kiújulásának vagy a halálnak a kockázatát a Keytruda önmagában történő alkalmazásához képest. Ez az első gyakorlati áttörés, amely kimutatta, hogy az mRNS-vakcina technológia kombinálása más gyógyszerrel valóban csökkenti a halálozási és kiújulási rátát és a mellékhatások tolerálhatóak. A Moderna részvény a hírre 20 százalék feletti ralival reagált és jól teljesítettek a versenytársak, így a BioNTech is.

A BioNTech alapítóinak októberi nyilatkozata szerint 2030-ra lehetséges a rák kezelésére szolgáló vakcinák tömeges megjelenése.

Konkrét dátumról vagy ígéretről eddig nem lehetett hallani, hiszen elméletben egyszerűnek látszik az mRNS technológia adaptációja, azonban a gyakorlati megvalósítási nehézségek és a hosszú kísérleti fázisok miatt eddig nem hangzott el konkrétum a témában.

A Moderna árfolyama az elmúlt 12 hónapban (dollár)

A Pfizer, a Moderna és a BioNTech természetesen minden negyedévben közzéteszik, hogy hogyan haladtak a kutatásokkal és munkájukba bevonják a hagyományos gyógyszervállalatokat is kooperációban. Első körben valószínűleg a bélrendszerben és a bőrön kialakuló rákos betegségek kerülhetnek majd sorra, de például a BioNTech a jelentések szerint előrehaladást ért el a petefészek és prosztatarák elleni küzdelemben is. A német vállalat más, fertőző betegségek esetén is végez, igaz még pre-klinikai vizsgálatokat. Így listájukon szerepel az övsömör, a malária és a HIV legyőzésének lehetősége. A Moderna CMV vakcinája már hármas klinikai fázisban tart, a Zika vírus elleni oltás pedig kettesben. Ők a személyre szabott, rák ellenes vakcinák fejlesztését is fontosnak tartják.

Érdemes félévente-évente rátekinteni ezekre a kutatásokra. Jó eséllyel közölük csak néhány válik majd megvalósíthatóvá és a tömeggyártás is további problémákat vet majd fel. De ez, a koronavírus-oltások által bejáratott irány belátható időn belül forradalmi áttöréseket hozhat majd az orvostudományban.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.