Röviddel azután, hogy a bajba jutott Credit Suisse csütörtökön 50 milliárd frank jegybanki segítséget kapott, a veszélybe került San Franciscó-i First Republic banknak is 30 milliárd dolláros mentőövet dobtak az amerikai nagybankok, de a részvényei ennek ellenére is több mint 23 százalékkal zuhantak péntek délután.

Fotó: Getty Images



Az amerikai bankok ezzel egyidejűleg a kialakult helyzetre tekintettel rekordösszegű sürgősségi likviditást igényeltek a Federal Reserve-től - derült ki a Fed csütörtöki adataiból.



A krízist kiváltó Silicon Valley Bank (SVB) eközben benyújtotta csődvédelem iránti kérelmét, a moratóriumot reorganizációra, illetve potenciális vevők felkutatására használnák fel.



A Credit Suisse részvényei is folytatták a lejtmenetet pénteken, miután az amerikai Morningstar Direct portál közölte, hogy

több mint 450 millió dollár nettó kiáramlást mértek a svájci bank amerikai és európai alapjainál március 13. és 15. között.

A CS részvényei Zürichben több mint 10 százalékkal, 1,81 frankra estek.



Az EKB pénteki ülése is foglakozott természetesen az amerikai és svájci bankkrízissel, azonban megállapították, hogy a piaci zavarok nem terjedtek át az euróövezeti bankokra.

Sőt, Francois Villeroy de Galhau, a bank kormányzótanácsának francia tagja, a francia központi bank elnöke szerint a csütörtöki kamatemelés az európai bankok szilárdságába vetett erős bizalmat jelzi.

A válságból kimaradó Kínában a központi bank jelezte, idén először csökkenti a bankok által tartalékként tartandó készpénz mennyiségét, hogy likviditást szabadítson fel és támogassa a gazdaságot.

Japánban jóval óvatosabbak maradtak, a tokiói kormánynak szorosan együtt kell működnie a központi bankkal és a tengerentúli hatóságokkal a nyugati banki problémák miatt - mondta pénteken Harihuko Kuroda, a jegybank elnöke, hozzátéve, hogy a japán gazdaság stabil.

Az európai és az amerikai részvények pénteken újra széles körű esésnek indultak, miután kifulladt a felpattanási kísérlet. Az euró/dollár kereszt viszont 1,06 körül stabilizálódni látszik.