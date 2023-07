A Disney visszavesz a Star Wars- és a Marvel-sorozatok, filmek készítéséből, a vállalat a jövőben kevesebbet fordít a két franchise-ra, így kevesebb tartalom is készül – jelentette ki a cég vezérigazgatója, Bob Iger a CNBC csütörtöki műsorában. A vállalat a költségek csökkentésére törekszik egy olyan időszakban, amikor a legutóbbi filmjei – a Marveltől az animációs filmekig – alulmaradtak a kasszáknál.

A Marvel korábban nem számított jelentősnek a televíziós üzletágban, azonban a filmek mellett számos tévésorozat is készült, ami őszintén szólva felhígította a kínálatot

– mondta a cégvezér. A Disney 2009-ben több mint 4 milliárd dollárért vásárolta meg a Marvelt, és a franchise azóta több milliárd dolláros bevételt hozott a cégnek. Azonban az év elején debütált Hangyaember és a Darázs: Kvantumánia több tízmilliós veszteséget produkált. Ez volt a Marvel-moziverzum (MCU) 31. filmje, elindítva a 15 éves franchise ötödik fázisát. A film végül az MCU történetének legmeredekebb jegyeladás-csökkenése volt a nyitó hétvégétől a második hétvégéig, a közönség pedig vegyesen fogadta.

Eközben A galaxis őrzői harmadik része sokkal jobban teljesített: több mint 800 millió dolláros bevételt termelt, viszont a rendezője, James Gunn a jövőben a rivális DC-nél folytatja. A vállalat 2012-ben mintegy 4 milliárd dollárért vásárolta meg a Lucasfilmet, és mindössze hat év alatt megtérült a befektetése, azonban 2019 óta nem volt a mozikban Star Wars-film. A Disney ugyanis elsősorban a sorozatokra (Andor, Obi-Wan Kenobi) koncentrált. A legújabb Indiana Jones-film (Indiana Jones és a sors tárcsája) szintén alulteljesített a kasszáknál.

A koronavírus-járvány előtti évben, 2019-ben a Disney rekordot állított fel, amikor hét filmje is átlépte az egymilliárd dolláros bevételt. Ettől az időszaktól most messze elmarad a cég. Az egyik legfontosabb piacnak számító Kína a feszültségek miatt már nem vevő annyira a nyugati filmekre, és a viszonylag nagy piacnak számító Oroszország is kiesett a háború miatt. Az idő múlásával az látszik, hogy a streaming valóban fojtogatja a moziipart.