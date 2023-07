Az infláció a várakozásokat meghaladóan csökkent júniusban az USA-ban, egészen 3,0 százalékig süllyedt a fő inflációs mutatószám, továbbá a maginfláció is – talán először – jelentősebb mértékben tudott csökkenni köszönhetően a bázishatásoknak, az enyhén lassuló gazdaságnak és a kiskereskedelmi fogyasztás esésének. Ennek megfelelően a piaci szakértők egybehangzó véleménye, hogy a Fed az utolsó 25 bázispontos kamatemelését fogja végrehajtani a héten, és ezzel be is fejezi a monetáris politikai szigorító ciklusát – annak ellenére, hogy az utóbbi időben napvilágot látott jegybanki kommentárok még mindig héja hangvételűek voltak –, az első kamatvágást pedig várhatóan jövő év tavaszán fogjuk látni. Ennek megfelelően a dollárindex árfolyama csökkenésnek indult, és a dollárhozamok is csökkentek.

Az arany árfolyama újra emelkedésnek indult, mivel a monetáris szigorító ciklus vége és a gyengülő dollár újra kedvező időszakot idézhet elő az arany árfolyamában.

Az emelkedő kamatlábak miatt az utóbbi két évben erős ellenszélbe került az arany. Ez az időszak azonban nagy valószínűséggel a végéhez közeledik, az új, enyhébb monetáris politikai ciklusból az arany általában profitálni szokott.

Ennek megfelelően az utóbbi hetekben egyre jelentősebb vételi pozíciók épültek ki az aranyban, ami tovább folytatódhat az elkövetkező hónapokban.

A másik tényező a jegybankok folyamatos aranykereslete, amely támogatja a nemesfém drágulását. A kínai jegybank májusban – immár hetedszerre – 16 tonnás vásárlást jelentett be. Aranytartalékai jelenleg 2092 tonnát tesznek ki. Kína aranyimportja májusban szintén megugrott.

A World Gold Council adatai szerint Kína aranyimportja májusban 148 tonnát tett ki, ami 24 tonnával több, mint egy hónappal korábban. Ez 121 tonnás növekedés 2022 májusához képest, amikor a kulcsfontosságú városokban a koronavírus-járvány miatt még lezárások voltak.

Több más központi bank is növelte aranytartalékát, például a Lengyel Nemzeti Bank 19 tonnával, s ezzel 263 tonnára emelkedett a tartalék szintje. Szingapúr 4 tonnával, Oroszország 3 tonnával, India és Csehország 2 tonnával növelte készletét.

A harmadik tényező, az instabil gazdasági és tőkepiaci környezet szintén pozitívan hat az arany árfolyamára. Az arany instabil időszakokban általában vonzóbbá válik, mivel menedékeszköznek használják a befektetők, a romló gazdasági környezet, illetve a várható részvénypiaci korrekció pozitívan hathat az arany árfolyamára.

Összességében véve a fenti tényezők az elkövetkező hónapokban segíthetik az arany árfolyamának emelkedését.