Nem akárki vette védelmébe Sydney Sweeney-t a farmerügyben

Sydney Sweeney nagy vihart kavart farmerreklámja után kiderült, hogy a Fehér Lótusz színésznője tavaly nyáron a Republikánus párt színeiben regisztrálta magát szavazóként, amit Donald Trump amerikai elnök is örömmel nyugtázott.

Sydney Sweeney reklámját sokan kritizálják, de Trumpnak tetszik a hirdetés / Fotó: AFP

Az American Eagle márka farmerét reklámozó szőke, kék szemű színésznő fémjelezte kampányt főként a közösségi médiában kritizálták, mondván az az eugenika nézeteit hirdeti, melyből a náci fajelmélet is eredeztethető. Az egyik reklámban például Sweeney a gének hatásáról beszél például a hajszín vagy a szemszín tekintetében, míg a kampány szlogenje is kétértelmű angolul kimondva, hiszen

ugyanúgy hangzik a Sídney Sweeney-nek nagyszerű farmere van, mint az, hogy a színésznőnek nagyszerűek a génjei.

Donald Trump, aki a New York Post összefoglalója szerint az újságíróktól tudta meg, hogy Sweeney republikánus, a reklámot ugyanakkor fantasztikusnak minősítette és arról beszélt, hogy a riporterek meglepődnének, hogy hányan republikánusok. A színésznőt az elnök más szövetségesei is védelmükbe vették. J. D. Vance alelnök például azt tanácsolta a demokratáknak, hogy továbbra is nácizzanak le mindenkit, akik vonzónak találják Sydney Sweeney-t.