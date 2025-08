Több száz visszavonult izraeli hírszerző fordult Trumphoz: ezt kérik az amerikai elnöktől

Több száz egykori izraeli biztonsági tisztviselő, köztük Ehud Barak volt miniszterelnök, egykori miniszterek, három volt Moszad-főnök és a Sin Bet öt egykori vezetője nyílt levélben fordult Donald Trump amerikai elnökhöz, akit arra kértek, hogy gyakoroljon nyomást Benjamin Netanahu kormányára a gázai tűzszünet érdekében.

A volt izraeli kémek szerint is itt az ideje a tűzszünetnek / Fotó: AFP

A túszokat csak a tűzszünet hozhatja haza a levél írói szerint

Egy, a levélhez fűzött videóban Ami Ajalon egykori Sin Bet-igazgató arról beszélt, hogy

kezdetben ez egy igazságos, védekező háború volt, ám amióta Izrael elérte az összes katonai célját, megszűnt igazságos háború lenni.

A háború 23. hónapjához közeledve pedig már azzal fenyeget, hogy Izrael elveszti biztonságát és identitását.

A hétfőn közzétett levélben a hírszerzők arról is írnak, hogy úgy vélik, a Hamász ma már nem jelent stratégiai fenyegetést Izrael számára, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg már rég elérte két fontos katonai célját, a Hamász katonai infrastruktúrájának és vezetésének a lerombolását. A harmadik cél, a túszok szabadon engedése azonban csak tárgyalással lehetséges a levél szerint, míg a megmaradt Hamász-felsővezetők üldözése később is lehetséges – derül ki az AFP hírügynökség jelentéséből.

Trump képes lehet rávenni Netanjahut a tűzszünet megkötésére

Az egykori tisztviselők arra kérik Trumpot, hogy gyakoroljon nyomást a tűzszünet érdekében, hiszen hiteles az izraeli társadalom szemében és van lehetősége befolyásolni Netanjahu döntéseit. A tűzszünet után pedig Trump egy regionális koalíciót vehetne rá arra, hogy egy megújult Palesztin Hatóságot támogasson a gázai hatalomátvételben, mint a Hamász alternatíváját.

Januárban az érkező Trump- és a távozó Biden-adminisztráció képviselői már képesek voltak egy tűzszünet tető alá hozására, melyet azonban márciusban Izrael felfüggesztett.

Izraelre egyre erősebb nemzetközi nyomás nehezedik már most is, hogy fejezze be a háborút a túszok szabadságáért cserébe, hogy a nemzetközi segélyek is eljuthassanak az éhínséggel küzdő területre. Azonban Netanjahu kormányának több tagja a háború folytatását és Gáza teljes vagy részleges tartós megszállást tartja üdvösnek. Izrael hajthatatlansága miatt azonban egyre több ország gondolkozik, vagy tesz lépéseket a palesztin államiság elismerése felé.