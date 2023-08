A csökkenő nemzetközi energiaárak nyomán feltűnően visszaesett a szaúdi Aramco második negyedéves teljesítménye, a romló pénzügyi adatok ellenére azonban növelte kifizetett osztalékát az olajipari óriás.

Fotó: Shutterstock

Az Aramco kamat- és nyereségadó-ráfordítások levonása előtti eredménye a tavalyi második negyedévben elért 87,5 milliárd dollárról 56,6 milliárd dollárra zuhant, nyeresége pedig hasonlóan feltűnően, 18 milliárd dollárral 30 milliárdra esett vissza. A vállalat szabad cash flow-ja 34,6 milliárd dollárról 23,16 milliárdra süllyedt.

A hanyatló eredmények ellenére a többségében állami tulajdonban lévő vállalat vezetése úgy döntött, több mint 50 százalékkal növeli a kifizetett osztalék összegét, és a tavalyi 18,8 milliárd dollárról 29,4 milliárdra pumpálja. Az Aramco által fizetett osztalékbevétel fontos helyet foglal el a szaúdi kormány finanszírozásában, ahogy az energetikai befektetők számára is biztos pont, a vállalat osztalékfizetési vállalásai ugyanis sok befektető szemében elsődleges indokként jelennek meg a cég részvényeinek megvásárlása mögött.

A gyorsjelentés közzétételét követően az Aramco részvényárfolyama közel két százalékot emelkedett, jelenleg napi 1 százalék feletti pluszban jár.

A gyenge eredmények nem hatották meg a vállalat befektetőit

A vállalat eredményeinek számottevő romlása részben a tavalyi év szokatlanul erős bázishatásával magyarázható: az orosz–ukrán háború kitörése ugyanis 2022 elején az egekbe pumpálta az energiaárakat, ezáltal a energiaipari vállalatok nyereségét is, ez az átmeneti állapot azonban mára kiárazódott a piacról.

Az Aramco tavaly 161 milliárd dolláros profitot generált, többet, mint bármelyik iparági szereplő valaha,

kétezermilliárd dolláros értékeltségével tavaly egy rövid időre még a világ legértékesebb vállalatának címét is átvette az Apple-től.

A világ legnagyobb olajipari vállalatának a fekete arany világpiaci árának alakításában is kulcsszerepe van: az OPEC legnagyobb exportőre nemrég bejelentette, szeptemberre is kiterjeszti a nyár közepén megkezdett napi 1 millió hordós kitermeléscsökkentését, hogy ezzel is támogassa az árstabilitást.

Messze jár tavalyi csúcsától a Brent árfolyama, de ismét emelkedő pályán az olajár

Az irányadó Brent olaj hordónkénti ára közel 40 dollárral alacsonyabb jelenleg, mint volt a háborús pánik tavaly nyár eleji csúcspontján, ugyanakkor nyár eleji szintjéhez mérten már 12 dolláros prémiumot képvisel.