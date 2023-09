Ha péntek, akkor forinterősödés, nagyot ment a hét utolsó kereskedési napján a magyar fizetőeszköz, az euró-forint keresztárfolyam péntek délután 383 alá süllyedt. Hasonlóan erős szinteken szeptember 5-én járt az euró-forint.

Fotó: Kamil Zajaczkowski

A kereskedés ugyanakkor szűk sávban zajlik, az Equilor elemzői azt írták, hogy alul a 200 és az 50 napos mozgóátlag által képzett támaszra érdemes figyelni a 382–383-as zónában. Ha pedig netán romlana a hangulat, akkor első ellenállásként működhet a 384,27-os szint, e fölött már 389-ig szabad lenne az út. Egy biztos, pénteken fordulatot vett az euró-dollár kurzusa, a keresztárfolyam távolodni látszik az 1,06-os szinttől, ez pedig általában kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is.

A forint árfolyamában a hét során látott mérsékelt mozgások magyarázata az, hogy ezúttal a magyar deviza nem teljesített sem rosszabbul, sem jobban a régiós társaknál, belföldi piacmozgató hír pedig nem érkezett

– jelezte heti összefoglalójában Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. Most úgy tűnik, hogy a 380-as szint felett stabilizálódott a forint, a bank elemzője szerint rövid távon nem is érdemes tartós erősödési trendre számítani, s év végén is a jelenlegi keresztárfolyam lehet a jellemző (a CIB prognózisa 382-es euró-forint az év végére).

A Reuters beszámolója szerint a devizakereskedők várakozása az, hogy a forint piacán folytatódhat a sávban való kereskedés, a cseh korona viszont nyomása alá kerülhet, ha felerősödnek a kamatcsökkentési várakozások.

Belehúzott pénteken a forint

A jövő héten a leginkább figyelt esemény a Fed kamatmeghatározó ülése lesz. A piac szinte egyöntetűen azt árazza, hogy ebben a hónapban már nem emelkedik tovább az irányadó kamat.