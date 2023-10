Ötszázalékos pluszban nyitották a csütörtöki kereskedést a Pepco részvényei, délben pedig már 11 százalékkal robogott a kurzus a varsói börzén, miután a diszkont kiskereskedelmi lánc rekordforgalomról számolt be.

A közép-kelet-európai kiskereskedelmi piacon erős pozícióval rendelkező társaság a magas infláció és a gazdasági lassulás vásárlóerőt erodáló hatása mellett is halmozta a rekordokat. Forgalma 12,5 százalékkal 1,44 milliárd euróra ugrott a legutóbbi negyedévben. A 2023-as üzleti év 17,7 százalékkal magasabb, 5,65 milliárd eurós rekordforgalommal zárult, a Pepco márkanév alatt futó üzletekben 24,8 százalékos, a Poundland márka esetében pedig 8,4 százalékos volt a bővülés.

Naponta négy új üzlet nyílik

A diszkont kiskereskedelmi lánc sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy a várakozásokat is felülmúló lendülettel folytatta a terjeszkedést. A varsói börzén jegyzett társaság minden korábbinál több, 343 üzletet nyitott a szeptember végén zárult negyedik negyedévben, a teljes üzleti év során pedig 668 boltot adott át. A társaság vezetése előzetesen legalább 550 üzletnyitást tervezett az év egészére, amit a friss beszámoló alapján sikerült jócskán túlteljesíteni.

A Pepco, Poundland és Dealz márkákból álló hálózat immár 4629 egységből áll Európa-szerte.

A Magyarországon is jelenlévő áruházlánc részvényárfolyama múlt hónapban beszakadt, miután a cégvezetés néhány hét alatt kétszer is visszavágta éves eredménycélját. A csoport azonban még így is fennállása legnagyobb nyereségével zárhatja a 2023-as üzleti évet, az EBITDA szintű eredmény 750 millió euró körül futhat be a tavaly elkönyvelt 731 millió eurót követően.

A csoport teljesítménye az elmúlt évben vegyes volt a kihívásokkal teli piaci környezetben. Rekordszámú új üzletet nyitottunk, és erőteljes két számjegyű bevételnövekedést értünk el, ami rekordszintű bevételt eredményezett

– mondta Andy Bond ügyvezető elnök a jelentés kapcsán.

A cégvezető szerint a kereskedelmi környezet jelentősen romlott a legutóbbi negyedévben a Pepco piacain, különösen Közép- és Kelet-Európában, ami gyengébb eladásokat, az előrejelzettnél alacsonyabb bruttó árrést és magasabb költségeket, és ennek következtében mérsékeltebb jövedelmezőséget eredményezett a társaság fő piacain.

A bevételbővülést visszafogta a szokatlanul meleg nyár végi, ősz eleji időjárás is, az őszi/téli kollekció új darabjai ugyanis akkor kerültek a boltokba, amikor Közép-Európában még rekordmeleg hőmérsékleteket mértek, ez pedig gyengébb keresletet eredményezett.