Jelentősen visszaesett a TotalEnergies nyeresége a harmadik negyedévben az energiaárak normalizálódásával párhuzamosan, a francia olaj- és gázipari vállalatnak profit soron azonban még így is sikerült felülteljesítenie az elemzői várakozásokat.

Fotó: AFP

Az európai energiaóriás a tavalyi, 10 milliárd eurós rekordprofitja 35 százalékkal 6,45 milliárd euróra olvadt az orosz–ukrán háború tavalyi kirobbanását követő energiaársokk visszarendeződésével, de így is meghaladta a FactSet elemzői konszenzusában szereplő 6,18 milliárd dollárt. A második negyedévben elért, ötmilliárd dolláros tisztított eredményhez képest is számottevően javult a vállalat eredménytermelése.

A nyereséget a vállalat megújuló energiakapacitásának és integrációjának növekedése, valamint a mérséklődő, ám ezzel együtt tartósan magas olajárak is támogatták. A negyedik negyedév elején az olajárak továbbra is hordónként 90 dollár körül mozogtak, az izraeli–palesztin konfliktus is újra felfelé hajtja az energiahordozók árát.

A társaság nettó energiatermelése 8,9 terawattórát tett ki, ami 4 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A finomítói teljesítmény ugyanakkor 7 százalékkal esett vissza a tavalyihoz mérten, mivel az egyesült államokbeli Port Arthur finomítóban és a belgiumi antwerpeni üzemben végzett karbantartások ellensúlyozták a franciaországi finomítói teljesítmény növekedését.

A vállalat villamosenergia-üzletágának korrigált működési bevétele és pénzforgalma a harmadik negyedévben első alkalommal meghaladta az 500 millió dollárt a megnövekedett megújuló energiatermelésnek köszönhetően.

A kapacitások további növelése jegyében a TotalEnergies bejelentette a franciaországi Le Havre kikötőjében található úszó LNG-termináljának üzembe helyezését, ami évi ötmilliárd köbméter földgázt – a francia fogyasztás mintegy 10 százalékát – képes előállítani.

A tavalyi csúcsnál szerényebb teljesítmény ellenére a vállalat menetrend szerint folytatja a részvény-visszavásárlási programját, 2023 egészében így eléri a kilencmilliárd dollárt az erre fordított összeg.

A közvetlen részvényesi juttatásokra még nagyobb hangsúlyt fektetnek, a negyedéves eredményből a tavalyinál 7 százalékkal bőkezűbb, részvényenként 74 eurócent osztalék kifizetését javasolja a menedzsment.

A csütörtöki kereskedést enyhe mínuszban kezdő részvény 0,5 százalékkal erősödött vissza kora délutánig, idén pedig 6,4 százalékos emelkedést tud felmutatni a kurzus.