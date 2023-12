Tíz százalékot zuhant a FedEx részvényárfolyama, miután csökkentette az üzleti évére vonatkozó bevételi előrejelzését, és az elemzői várakozásoktól jóval gyengébb negyedéves nyereségről számolt be a keddi amerikai piaczárás után közzétett gyorsjelentésében.

A FedEx légifuvar szolgáltatását egyre kevesebben veszik igénybe.

Fotó: Shutterstock

Utóbbi legfőbb indokaként azt hozták fel, hogy a magas profittartalmú expressz szolgáltatásaikat az amerikai posta ezúttal kevésbé vette igénybe.

A globális hálózattal rendelkező csomagkézbesítő társaság a novemberrel zárult második üzleti negyedévét 1,01 milliárd dolláros korrigált nyereséggel hozta le, ez az egy évvel korábbi értéket 23 százalékkal múlja felül.

Az nem elég, hogy nőtt a FedEx profitja

Az egy részvényre eső profit (EPS) 3,99 dollár volt, szemben az LSEG 3,80 dollárról szóló elemzői konszenzusával. A cég egy évvel korábban 820 millió dolláros profitról és 3,18 dolláros EPS-ről számolt be, mindezt a mostani 22,2 milliárd dolláros negyedéves forgalmával szemben akkor 22,8 milliárdos bevételből termelte ki. Eközben üzemi haszonkulcsa 5,3 százalékról 6,4 százalékra javult.

Az utóbbi két negyedévben a FedEx még alacsonyabb bevétel mellett is növelni tudta üzemi nyereségét és marzsát

– emlékeztetett Raj Subramaniam elnök-vezérigazgató, aki ígéretet tett arra, hogy a még hatékonyabb működés irányába tartanak, a földi csomagszállítás üzletágban (FedEx Ground) például gyorsaságban verik a teljes mezőnyt. Itt az egy csomagra jutó költségeiken 2 százalékot tudtak faragni a negyedévben.

Raj Subramaniam a recessziós félelmekre, s a megrendelőik részéről megmutatkozó takarékossági lépésekre hivatkozva a jövő májussal véget érő üzleti évre a korábbi bevételstagnálás helyett 2–4 százalék közé eső csökkenést jelzett előre, miközben az 1,51–1,66 dolláros EPS-várakozásaikat nem tudta megerősíteni, mivel a vállalati nyugdíjprogramjába való befizetési kötelezettség mértéke egyelőre nem ismert, s ez alapvetően átrajzolhatja a nyereségpálya ívét.

Földreszállt csomagok

A FedEx Express üzletága, amely a légiposta szolgáltatást is végzi és bevételek közel felért felelős, ezúttal éves összevetésben 6 százalékkal kevesebb, 10,25 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le, miközben a FedEx Ground üzletágnál 3 százalékos pluszt és 8,46 milliárdos bevételt regisztráltak.

A megrendelőknek egyre kevésbé sürgős a küldemények célba juttatása.

Fotó: Shutterstock

Ez is jól mutatja, hogy a magasabb haszonkulcsú és eleve drágább légi szállítás helyett a megrendelők a némileg lassabb, de olcsóbb közúti szállítással is beérik. A FedEx nagyvállalati, légi teherszállításra fenntartott flottája is négy százalékkal kisebb, 2,36 milliárd dolláros forgalmat generált, ami szintén a világgazdaság gyengélkedésére utal.

A legnagyobb gondok a FedEx Express üzletággal vannak, amely üzemi szinten 60 százalékkal alacsonyabb, 137 millió dolláros nyereséget ért el a szeptember és november közti időszakban, s emiatt igencsak aggódnak a befektetők.

Újratárgyalják a FedEx–USPS szerződést

A visszaesésért jórészt az amerikai posta a „felelős”, amely egyre több csomagot irányít át a légi szállításról a földire, s ezen a kedvezőtlen tendencián a FedEx változtatni akar.

Tárgyalásokat folytatunk a postai szerződés megújításáról azzal a céllal, hogy javítsuk az Express üzletág jövedelmezőségét

– mondta Brie Carere, a FedEx ügyfélkapcsolati igazgatója az elemzőkkel folytatott telefonos konferenciabeszélgetésen, egyszersmind utalva arra, hogy részükről jelentős engedményeket kell tenni, hogy a USPS ismét az Express szolgáltatásait vegye igénybe a mindennapokban is.

Raj Subramaniam biztosra veszi, hogy a gazdaság megerősödésével a kereslet is visszatér és az árréseket „vissza tudják hozni” a korábbi szintekre. Példát vehetnek a FedEx Ground üzletágáról, amelynél a forgalombővülés az üzemi nyereség 51 százalékos megugrásával párosult, s 900 milliós dollárral járult hozzá a csomagkézbesítő világcég működési profitjához – írja a Reuters.