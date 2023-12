A Toshiba sorsa egy viszonylag kis méretű és kevéssé ismert japán tőkealap kezébe került – írja a Reuters abból az apropóból, hogy az ikonikus vállalatot szerdán, 74 év után vezették ki a tokiói tőzsdéről.

Szerdán, 74 év után hagyta el a tokiói tőzsdét a Toshiba - Fotó: Philip Fong / AFP

Noha a 14 milliárd dolláros felvásárlást menedzselő Japan Industrial Partners (JIP) nem globális szereplő, szép csendben rengeteg tapasztalatot szerzett már a nagy japán ipari cégektől kivásárolt üzletágakkal kapcsolatban. Ők virágoztatták fel újra például a Sony laptopüzletágát vagy az Olympus fényképezőgép-gyártó egységét is.

Toshiba jóval keményebb dió lesz

A Toshiba esetében azonban a JIP egy olyan szerteágazó tevékenységű vállalatot vesz át, amely sokkal nagyobb és összetettebb, mint bármelyik korábban felvásárolt cége. A tét is jóval nagyobb, hiszen a csoport mintegy 106 000 embert foglalkoztat olyan üzletágakban, mint az akkumulátorok és a csipek gyártása, az atomenergetika és a védelmi ipar, amelyek nemzetbiztonsági szempontból is kritikus jelentőségűek.

Fel van adva tehát a lecke a JIP-nek, arról már nem is beszélve, hogy

feledtetniük kellene a Toshiba évtizedes botránysorozatát is, egyebek között a Westinghouse nevű amerikai cégének a csődjét, miközben kezelni kellene a menedzsment széthullását és az aktivista részvényesek aknamunkáját is.

Eddig a cég nem nyilatkozott a terveiről, még az sem derült ki, hogy megtartják-e a Toshiba jelenlegi vezérigazgatóját, Taro Simadát.

Bár a Toshiba leköszönő cégelnöke szerint a cég néhány éven belül visszakerülhet a tőzsdére, iparági bennfentesek szerint életképes egységekre kellene szabdalni a konglomerátumot, és aztán külön-külön dobhatnák piacra az új vállalatokat.

"A tőzsdei bevezetés nem igazán menne egy globális terjeszkedést célzó meggyőző növekedési sztori nélkül" - mondta a Reutersnek Damian Thong, a Macquarie Capital Securities japán elemzési vezetője.

A JIP-nél arra is ügyelnek, hogy ne tekintsék őket "hagetakának"

Az mindenesetre reményekre jogosít, hogy a Mizuho Financial Group és a bostoni Bain & Co által 2002-ben alapított és később önállósodott alap általában szorosan együttműködik a menedzsmenttel, hogy az általa kivásárolt üzletágakat önálló vállalatokká alakítsa, ezt a folyamatot egyes esetekben akár évtizedeken át is szamurájokra jellemző türelemmel vitték végig.

Arra is ügyelnek, hogy ne tekintsék őket "hagetaka"-nak, azaz keselyűnek - mondták a céget ismerő személyek. Japánban egy 2004-es regény és későbbi televíziós megfilmesítése óta hívják így a rabló külföldi alapokat.

Ehelyett a JIP szigorúan ügyel a költségekre, beleértve a saját költségeit is, hogy elkerülje annak a vállalatnak a megterhelését, amelynek a felvirágoztatásán dolgozik – tették hozzá.

Szinte hihetetlen, de állítólag a felső vezetők külföldre utazva turistaosztályon utaznak. Egy korábbi JIP-alkalmazott felidézte, hogy az üzleti vacsorákat is az alap fizette, a költséget nem terhelték az átszervezésen áteső vállalatra.

Sőt, ellentétben a hasonló cégekkel a JIP nem alkalmaz külső tanácsadókat az átszervezési munkák, az átvilágítás vagy a befektetési elemzések elvégzésére, mindent házon belül végeznek.