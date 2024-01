Meglepő fordulatot vett az Apple és a Masimo szabadalmi vitája. Az óriáscég kiszerelné a véroxigén-érzékelőt az okosóráiból, hogy megkerülje a szabadalmi vitát. Ezzel ugyan elhárítaná a további értékesítési tilalmakat, ám megkérdőjelezné az okosóra-fejlesztés eddigi irányát, ez a piac ugyanis épp az egészségügyi alkalmazások miatt fontos az Apple számára.

Az okosóra-üzletág 19 milliárd dollárnál is többet hozott az idén az Apple konyhájára.

Fotó: Shutterstock

Az Apple Watch Series 9 és Ultra 2 modell amerikai értékesítését még a múlt év végén állították le pár napra, majd a tilalmat ideiglenesen feloldották, hogy a bíróság mérlegelhesse az Apple kérelmét, amely az értékesítési tilalom felfüggesztésére irányult. Az ügy előzménye, hogy

a Masimo cég azzal vádolta az Apple-t, hogy átcsábította alkalmazottait, majd ellopta a pulzoximéter technológiáját,

amelyet végül a 2020-ban kiadott hatodik szériától kezdve minden okosórájába beépített. A vállalat az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságához fordult (ITC), amely októberben rendeletben megtiltotta a vér oxigénszintjének leolvasására szolgáló technológiát használó Apple Watchok amerikai importját és értékesítését.

Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Ügynöksége, amely az importtilalmak végrehajtásáért felelős, múlt pénteken jóváhagyta az Apple órák technikai módosításait, beleértve a véroxigén-érzékelő eltávolítását. A következő napokban várható döntés az Apple azon kérelméről, hogy véglegesen feloldják az amerikai tilalmat. Ha az Egyesült Államok Fellebbviteli Bírósága nem engedélyezi a végleges feloldást, akkor a véroxigén-funkciót eltávolítják az Apple okosórákból.

A The Wall Street Journal áprilisban számolt be arról, hogy a Masimo és számos más kisebb cég azt állította, hogy az Apple lemásolta a technológiájukat, s agresszív jogi stratégiát alkalmazott az amerikai szabadalmi rendszeren keresztül, hogy elkerülje a jogdíjfizetést. Az Apple akkor azt mondta, hogy nem lop technológiát, s az Apple is másolással vádolta a Masimót.

Bár az Apple óraüzletága az iPhone bevételeihez képest csekély, a 2023-as pénzügyi évben a 383 milliárd dolláros összértékesítés körülbelül 5 százalékát teszi ki, de az eszköz fontos szerepet játszik a vállalat növekvő egészségügyi ambícióiban.

Az egészségügyi szektor a legnagyobb okosóra-felhasználó, a globális eladások 60 százalékával.

A Masimo és az Apple kapcsolata 2013-ig nyúlik vissza, amikor az Apple meghívta a Masimo vezetőit a vállalati kampuszára. Ám akvizíció helyett az Apple úgy döntött, hogy olcsóbb, ha átcsábítja a Masimo mérnökeit, és velük hasonló technológiát fejleszt.