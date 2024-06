A kötvénykirály 5 millió dollárt kér egy bélyegért

A kötvénykirályként emlegetett Bill Gross, a Pimco alapítója, most egy másfajta befektetéssel hívta fel magára a figyelmet. Bélyeggyűjteménye ritka darabjait árverezik ezen a hétvégén New Yorkban. A kollekció leütési összértéke a 15-20 millió dollárt is elérheti.

Az 5 millió dolláros egycentes bélyegre még a Wall Streeten is felkapták a fejüket a spekulánsok / Fotó: GettyImages

A legritkább bélyeg - az 1868-as egycentes "Z" grill - várhatóan 4-5 millió dollárért kel el. Ez egyike a két ismert fennmaradt példánynak, a másik bélyeg a New York-i Közkönyvtár tulajdonában van.

A legdrágább egyedi amerikai bélyeg korábbi rekordját novemberben állították fel, amikor egy fordított Jenny 2 006 000 dollárért kelt el.

Az árverezők szerint Gross gyűjteménye

a valaha összeállított legteljesebb amerikai postabélyeg-gyűjtemény.

Gross azután szállt be a filatéliába, hogy édesanyja adott neki egy bélyegalbumot, amelyről úgy gondolta, hogy segít neki kifizetni az egyetemi tandíjat. A benne lévő bélyegek nagyrészt értéktelennek bizonyultak. Gross azonban gyűjtő lett, remélve, hogy a bélyegek még jó befektetést jelentenek, és bebizonyítják anyja igazát.