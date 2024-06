Egyre nehezebb a bányászok dolga – tovább drágulhat az arany

Egyre nehezebben találnak új lelőhelyet az aranybányászok, a korlátozott lehetőségek miatt a termelés növekedésének fenntarthatósága miatt aggódik az Arany Világtanács (WGC) – írja a CNBC.

Egyre nehezebb és költségesebb az arany felkutatása és kitermelése / Fotó: LUIS TATO / AFP

Az idei első negyedévben négy százalékkal bővült és ezzel mindenkori rekordra nőtt a világ aranytermelése, a szervezet szerint a nagy kép ennél sokkal kedvezőtlenebb képet fest az iparágról.

A bányászati termelés 2016-2018 között tetőzött, azt követően pedig lényegében nem látunk növekedést

– hangsúlyozta John Reade, a WGC vezető stratégája.

A 2008-ban indult, tízévnyi gyors növekedést követően az iparág a termelés tartós növekedési pályára állításáért küzd.

A nemzetközi kereskedelmi szövetség adatai szerint a bányatermelés 2023-ban mindössze fél százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Tavalyelőtt ez az ütem még 1,35 százalék volt, 2021-ben pedig 2,7 százalékkal nőtt a globális aranytermelés, amely az utóbbi évtizedben egyedül 2020-ban regisztrált – egyszázalékos – csökkenést.

Szűkös lelőhelyek, növekvő költségek nehezítik az arany bányászatát

A legfőbb problémát az új aranylelőhelyek egyre nehezebb fellelhetősége és termelésbe állítása jelenti, mivel számos potenciális területet már feltártak.

Az aranybányászat meglehetősen tőkeigényes, jelentős beruházásokat, illetve időigényes feltárási munkálatokat igényel. A WGC szerint jellemzően 10-20 évbe telik, mire egy új bányában megindulhat a termelés. Ráadásul egy új felfedezés nyomás is ritkán nyitnak új bányát, a lelőhelyek mindössze 10 százaléka rejt elegendő mennyiségű nemesfémet ehhez.

A mai napig mintegy 187 ezer tonna aranyat bányásztak ki világszerte, amelynek többsége Kínából, Dél-Afrikából és Ausztriából származik. A még kitermelhető 57 ezer tonna lehet az Egyesült Államok Földtani Intézetének becslése szerint.

A termelés bővítését tovább hátráltatja, hogy a feltárásokhoz szükséges kormányzati engedélyeket egyre nehezebb megszerezni, és az adminisztrációs folyamat is egyre több időt vesz igénybe. Az egyes távoli termelőhelyek jelentős infrastruktúra beruházásokat is igényelnek, az utak, az áram- és a vízhálózat kiépítése is számottevően növeli a bányászat járulékos költségeit.

Egyre nehezebb aranyat találni, a kutatásokat engedélyeztetni, finanszírozni és a bányákat üzemeltetni

– hangsúlyozta Reade.

Az aranyat unciánként 2322 dolláron jegyezték hétfőn kora délután. Az árfolyam idén új csúcson, 2450 dollár felett is járt, amit a nemesfém iránti élénk kínai kereslet, valamint a nemzetközi konfliktusok is fűtenek.