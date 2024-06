Az ördög nem alszik, a globális államadósság miatt aggódik a pénzügyi csúcsszervezet

Az idei választási szuperévben a világszerte növekvő államadósság felboríthatja a globális pénzügyi piacokat – figyelmeztetett vasárnap közreadott éves jelentésében a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS).

Vészesen elszaladhatnak az államadósságok Agustin Carstens, a bankárok bankára szerint / Fotó: NurPhoto via AFP

A kamatok nem térnek vissza a korábbi alacsony szintre

A központi bankok bankjának is nevezett BIS szerint a világgazdaság ugyan egyelőre a "sima leszállás" felé tart, amiben korábban számos elemző kételkedett, ám a globális államadósság már most is rekordszintű, és a novemberi amerikai elnökválasztástól kezdve a francia és brit választásokig mind-mind kockázatot hordoznak - írja a Reuters.

Agustin Carstens, a BIS vezérigazgatója szerint a kamatlábak nem térnek vissza a korábbi ultraalacsony szintre, és az elöregedő népesség, az éghajlatváltozás és a védelmi képességek újjáépítéséből eredő költségnyomás, a gazdaságélénkítő tervek, valamint a protekcionizmus erősödése elbizonytalaníthatja az érzékeny piacokat.

A pénzügyi rendszeren belüli feszültségek hosszú ideig tartó lappangás után váratlanul vezethetnek felforduláshoz

- mondta Carstens, emlékeztetve rá, hogy 2022-ben a korábbi brit miniszterelnök, Liz Truss költségvetési tervei milyen szélsőséges kilengésekhez vezettek a szigetország pénzügyi piacán.

Amerika és Franciaország államadóssága is aggodalomra ad okot

Az amerikai adósságszintek miatti tartós aggodalmak mellett a francia adósságkockázati prémium ebben a hónapban a 2022-es euróövezeti válság óta a legmagasabb szintre emelkedett, miután Emmanuel Macron francia elnök vasárnapra előrehozott parlamenti választást írt ki, amely politikai fordulatot hozhat az országban.

Carstens hozzátette, hogy a BIS nem akar "egy vagy két" kormányt kipécézni, de az üzenet egyértelmű: "a kormányoknak meg kell gátolniuk az államadósság növekedését, mivel a kamatlábak nem térnek vissza a járvány előtti rendkívül alacsony szintre".

Pozitívum azonban, hogy a központi bankok sikeresen fékezték meg az inflációt, amely a COVID-19 járvány, majd Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után évtizedes csúcsokat döntött, az árupiacokat is felbolygatva.

A tavalyi évhez képest azt kell mondanom, hogy sokkal jobb helyzetben vagyunk

– emelte ki a volt mexikói jegybankelnök Carstens.