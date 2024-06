Erőre kapott a forint, a külkereskedelem is besegít

A kedvező külkereskedelmi adatra már nagy szükség is volt, hiszen a forint az elmúlt napokban érdemben gyengült az euróval szemben. Az elemzőket is meglepően pozitív termék-külkereskedelmi egyenleg most támaszt nyújthat a forintnak, ez pedig segítheti a jegybankot a kamatkondíciók további mérséklésében.

2024.06.05. 10:40 | Szerző: M. E.

Egyértelműen erősödött a forint a szerda reggeli órákban, mégpedig minden meghatározó devizával szemben. A kedvező külkeradat hátán kapaszkodik feljebb a forint / Fotó: Shutterstock A legnagyobb arányban a svájci frankkal szemben, de a dollárral és az euróval szemben is növelte értékét a hazai pénznem. Délelőtt 10-re a svájci frank kurzusa 0,3 százalékkal, 404,75 forintra, az euróé és a dolláré egyaránt 0,1 százalékkal, 392,75, illetve 361,2 forintra gyengült. Áprilisban ismét rekordot döntött a termékkülkereskedelmi egyenleg, az egy évvel korábbihoz képest 1,4 milliárd euróval javult, és 1,8 milliárd eurót tett ki – írta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a KSH szerda reggeli közleménye alapján. Az elemző mindenképpen kedvező meglepetésnek tartja a hírt, hiszen a fogyasztás beindulásával az nagyobb mértékű bővülésével lehetett számolni. A kedvező egyenlegre szükség is van, hiszen a forint az elmúlt napokban érdemben gyengült az euróval szemben, a kedvező termék-külkereskedelmi egyenleg és az ebből fakadó folyó fizetési mérleg támaszt nyújthat a forintnak, ez pedig segítheti a jegybankot a kamatkondíciók további mérséklésében – tette hozzá Regős Gábor, aki szerint: Az adat hatására egyébként a forint valóban erősödött is kismértékben – remélhetőleg ez a folyamat a nap további részében fennmarad.