Óriási baj lehet még ebből: hőség és aszály pusztít a világ éléskamráiban

Búzatermés: az aszály miatt gyenge hozamokra számítanak a gazdálkodók Már biztos, hogy a csapadékhiány miatt az előzetesen reméltnél kevesebb gabonát takaríthatnak be a gazdálkodók. Sokan most legalább a búzatermés minőségét próbálják menteni, ami a műtrágyák iránt megélénkült keresletből látszik. A tartósan vízhiányos időszak kihirdetése segíthet a termelők egy részének. Az ország kettészakadása is látszott az adatokból, az Alföldön jóval az átlag alatti csapadékmennyiséget mértek.