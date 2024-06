Miután az Apple megindult a múlt héten, kérdés, az Amazon is követheti-e a példát

Az Amazon – akárcsak az idén igencsak gyengélkedő Tesla – nem tudott markánsan elszakadni a történelmi csúcsától, így csupán a 188 dollár körüli szint erőteljes áttörése hozhatna új lendületet a részvénynek. Amint a múlt héten az Apple-nél láthattuk, egy ilyesfajta impulzus billenthetné ki az oldalazó mozgásából az alvó óriást.

Az Apple után megindulhat az Amazon is / Fotó: AFP

A másfél éve tartó emelkedő trend azért így is töretlennek látszik, ezért némi lélegzetvételhez jutást követően megpróbálkozhatna a kitöréssel az Amazon. Egy pozitív momentum segítségével pedig akár a 200 dolláros szinteket is célba vehetné a papír, főleg, ha a piaci környezet is támogató lenne. Ezt követően támaszként szolgálhatna az immár 3 éve akadályt jelentő 188-190 dolláros szint, majd egy áttörést követő visszatesztelés oszlathatná el a befektetők kétségeit.

Egyre hangsúlyosabb az AWS, az Amazon felhőszolgáltatója szerepe

A már jó ideje nem csak online boltként funkcionáló Amazon felhőszegmense, az AWS magas marzsokkal és dinamikus növekedési ütemmel hívta fel magára a figyelmet az utóbbi időben, középtávon az Amazon emelkedése mögött álló fő növekedési motorrá válva.

Persze kérdés, milyen hatásfokon tudja monetizálni, azaz készpénre váltani mesterségesintelligencia-üzletágát (MI) a cég. A folyamatos fejlesztéseknek hála újabb és újabb MI-támogatott szolgáltatások létrehozásán fáradozik a társaság, amely a növekedés útján tarthatja a csoportot. Emellett nemcsak az AWS terén hasznosítja a mesterséges intelligencia által elérhető előnyöket, hanem az üzleti modell több aspektusában is, például az ügyfélszolgálat, vagy akár az Alexa robotasszisztens fejlesztése kapcsán is.

A vártnál ellenállóbb és stabilabb amerikai gazdasági kilátások, illetve erős fogyasztási hajlandóság segítheti az online kereskedelmi részleg profitabilitásának javulását, valamint a nemzetközi terjeszkedést is. Az Amazon előfizetéses digitális videostreming szolgáltatása, a Prime által nyújtott előnyöket is próbálja egyre több országban elérhetővé tenni a cég, látva, hogy az e-kereskedelmi piac továbbra is dollármilliárdos lehetőségeket rejthet magában. Így a felhőszolgáltatások mellett továbbra sem elhanyagolható a cég fő szegmense, ahol az emelkedő profitmarzsok mind nagyobb részvényesi értéket képezhetnek.

Kiemelendő, hogy már korántsem beszélhetünk az előző évekhez hasonló mértékű túlértékeltségről, hiszen a 12 havi előretekintő P/E-ráta is fokozatosan lefelé csordogál, mostanra a 32-es szint alatt tartózkodik a mutatószám. Csakhogy kontextusba helyezzük ezt, az elmúlt 10 évben átlagosan 55-ös szinten forgott a papír, de az elmúlt néhány év során is ritkán esett 40 alá a P/E-ráta. Ez szorosan összekapcsolódik az optimizmusról árulkodó elemzői várakozásokkal, hiszen a konszenzus jelentős mértékű felértékelődést várna az Amazontól, így a célárak átlaga is 220 dollár körül jár, amelynek elérése mintegy 20 százalékos emelkedést jelentene.

Szerző: Varga Dániel, a K&H Értékpapír Zrt. elemzője