MNB Fogyasztói percek – Júliustól sok elektromos rollerre is biztosítást kell kötni

„Mindennap elektromos rollerrel vagy robogóval járok munkába. Az utóbbira már van biztosításom, tényleg szükséges már a rollerre is kötni? (N. Nóra, Százhalombatta)”

Idén júliustól a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény módosításával bővül azoknak a járműveknek a köre, amelyek a törvény alkalmazásában gépjárműnek minősülnek, a jövőben ezekre – például az elektromos rollerek egyes típusaira – is meg kell kötni a „kötelezőt” (kgfb).

A jogszabály-módosítás nem minden elektromos rollert érint. Akkor kötelező a biztosítás, ha annak tömege meghaladja a 25 kilogrammot, és tervezési sebessége a 14 kilométer per órát. Fontos további kitétel, hogy ha a rollerünk súlya 25 kilogramm alatti, de 25 kilométer per óránál nagyobb sebességre képes, akkor is meg kell kötnünk a biztosítást.

Idén júliustól az elektromos rollerek több típusára is felelősségbiztosítást kell kötni / Fotó: Laczkó Izabella

Mindebből következően nem kell kötelező biztosítást igényelnünk arra az eszközre, amely nem haladja meg a 25 kilogrammot, és nem is éri el a 25 kilométer per órás sebességet. Nincs ilyen kötelezettsége azoknak sem, akik olyan e-roller birtokosai, amely 25 kilogrammnál nehezebb, ugyanakkor 14 kilométer per óránál nem megy gyorsabban.

Mivel az elektromos rollereken nincsen rendszámtábla, hatósági nyilvántartásban nem szerepelnek, így üzemben tartóként a mi jogszabályi kötelezettségünk, hogy érvényes biztosítást tudjunk bemutatni járművünkhöz egy esetleges hatósági ellenőrzés során, illetve balesetet követően.

Az e-rollerek biztosítási díja az üzemben tartó lakóhelyétől és életkorától függően jellemzően évi 5–25 ezer forintra rúghat. Ezért a díjért a biztosító akár egy gépjárműben okozott sok százezer forintos kárt vagy többmilliós személyi sérüléses kárt fizet ki az e-rolleres károkozó helyett.

Sokan nem tudják, hogy a segédmotorok rendszámmal való ellátása ugyan nem kötelező – ugyanakkor nem is tilos –, ám a kgfb-t ezekre is meg kell kötni. A jogszabályban ide sorolják nemcsak a robogókat, de a négykerekű quadokat is, tehát mindkettőre szükséges a „kötelező” megkötése. Csak akkor nem kell ezekre (még nagyobb összegű) motoros biztosítást kötnünk, ha csúcssebességük nem haladja meg a 45 kilométer per órát, motorjuk hengerűrtartalma legföljebb 50 köbcentiméter, teljesítményük pedig 300 watt és 4 kilowatt közötti.