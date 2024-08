Újabb olcsó kínai elektromos autó igyekszik letarolni a piacot

Az Xpeng olcsó elektromos járműveket gyártó almárkája, a MONA bemutatta első modelljét. A MONA M03-nak két változata kerül a piacra: a belépőszintű, fejlett autonóm vezetési technológia nélküli jármű 16 813 dollártól (5,9 millió forint) lesz kapható, míg a korszerű M03 Maxot 21 866 dollártól (7,7 millió forint) lehet beszerezni.

Olcsón kínál elektromos autót az Xpeng almárkája / Fotó: AFP

A Reuters szerint az autó 2025 elejétől érhető el Kínában, azt nem tudni, hogy Európába, így Magyarországra eljut-e a jövőben. Mindkét változat jóval pénztárcabarátabb, mint az Xpeng legalacsonyabb árú, a P5 szedánja, amelynek árazása 22 ezer dollártól indul. Nem az Xpeng az egyetlen, amely olcsó járművekkel igyekszik letarolni a piacot.

A kínai Dongfeng által fejlesztett új típusú elektromos autó, a Nammi 01 EV ára 74 800 jüan, vagyis mai árfolyamon 3,69 millió forint, miközben a mindenféle extrákkal felszerelt típusért is csupán 104 800 jüant, azaz 5,2 millió forintot kell fizetni. Hiába azonban az olcsó előállítás, a távolság, az autószállító hajók hiánya és a vámháború miatt mégis drágák lehetnek ezek a járművek Európában, köztük Magyarországon is.

A Volkswagen pedig közölte: egyedül fejleszt olcsó elektromos autót, hogy felvegye a versenyt a kontinentális piacra egyre nagyobb fenyegetést jelentő kínai riválisokkal. Az ID.1 névre keresztelt projekt részeként a vállalat 20 ezer eurós (7,8 millió forint), belépőszintű villanyautót kínál majd 2027-től.

Sőt, 2025 júniusától a texasi Austinban lévő Gigafactoryban megkezdődhet a Tesla tömegeknek is elfogadható áron kínált elektromos autójának a sorozatgyártása. A modellről egyelőre sem lehet tudni, leszámítva az árát, amit most 25 ezer dollárra lőttek be, azaz 8,8 millió forintra.