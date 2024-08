Végül mindenki lefogyhat? Felére vitte le súlycsökkentő gyógyszere árát az Eli Lilly

Huszárosat húzott az amerikai gyógyszergyártó váratlan árcsökkentésével. Első látásra ugyan nincs nagy ráció benne, hogy az Eli Lilly a hiánycikket képező fogyasztószere árát a felére csökkentette, ám a lépéssel saját közvetlen értékesítési oldalára tereli a betegeket, miközben a gyártási szűk keresztmetszetet is kiiktatja. Arról nem is beszélve, hogy jelentősen csökkenti a másolt változatok piacát is.